Martedì 10 giugno 2025 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Scopriamo insieme chi ha giocato e quanto si è portato a casa.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Dopo la pausa forzata nella giornata di ieri dovuta alla Nazionale di Calcio, torna l’appuntamento con Stefano De Martino e il programma leader dell’access prime time. Com’è andata e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Andiamolo a scoprire insieme.

A giocare stasera per la Calabria è stata Natalia. Natalia viene da Palmi, in provincia di Reggio Calabria, e nella vita è cantante e wedding planner. A sostenerla nella sua partita c’è la sorella Aurora, che nella vita è un’impiegata amministrativa in un’azienda. Il pacco pescato dalla concorrente è il numero 4.

Si parte con i canonici sei tiri. Fuori subito il pacco della Liguria, contenente 15.000 euro. Le due chiamate successive sono ancora rosse e valgono 10.000 e 75.000 euro. Una partita che non decolla: il quarto tiro costa 200.000 euro.

Vista la situazione tutt’altro che favorevole, Stefano coinvolge il pubblico in un mantra propiziatorio. Nulla da fare neanche questa volta: fuori dai giochi anche i 300.000 euro, il premio massimo. La debacle totale viene fermata con l’ultimo pacco, contenente Gennarino.

La prima telefonata del Dottore arriva in un momento complicato per Natalia, che propone una prima offerta di ‘appena’ 10.000 euro. Una somma che non accontenta affatto la concorrente, che decide di proseguire con il gioco.

La wedding planner riparte con l’eliminazione del pacco contenente 0 euro. La partita sembra finalmente raddrizzarsi e vengono chiamati anche i pacchi da 100 euro ma, purtroppo, il secondo giro viene concluso nel peggiore dei modi: eliminati anche i 100.000 euro.

Torna a farsi vivo il Dottore, che si gioca 5 tiri a carte: da un lato il cambio, dall’altro l’offerta. Natalia sceglie la carta del cambio. Al momento però la wedding planner sceglie di proseguire con il suo.

Quanto ha vinto Natalia ad Affari Tuoi?

La partita di Natalia prosegue con 5 tiri da fare e 50.000 euro da difendere. Fuori uno dietro l’altro i 10, 20 e pipi e patate, la specialità culinaria della serata. La quarta chiamata costa 20.000 euro. Ultimo tiro contiene 200 euro.

Il gioco di Natalia si raddrizza e restano in ballo tre pacchi blu e tre rossi. Siete sicuri di scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A breve avrete la vostra risposta. Intanto arriva la terza telefonata del Dottore con un’offerta identica rispetto a quella fatta all’inizio: 10.000 euro.

Due tiri da fare. Il primo pacco chiamato contiene 1€, il secondo 500€. Resta solo un blu ancora in gioco e tre pacchi rossi ancora presenti sul tabellone. Nuovo contatto telefonico da parte del Dottore, che questa volta propone un cambio. Questa volta Natalia decide di accettare la proposta: lascia il suo 4 e prende il pacco numero 15.

La concorrente decide di scoprire subito qual somma conteneva il pacco appena mollato. Con dispiacere Natalia scopre che all’interno c’erano 30.000 euro. Il Dottore gioca nuovamente a carte con la wedding planner, che pesca la carta dell’offerta. La proposta economica è di nuovo di 10.000 euro, ma Natalia non ha intenzione di accettare.

Ultimo tiro da fare quando in gioco ci sono 50.000, 5.000 e 50 euro. Eliminato l’unico blu ancora in gioco, si va al ballottaggio finale con due rossi. Arriva anche l’ultima telefonata del Dottore, che questa volta propone 20.000 euro. Natalia decide di giocare fino alla fine e trita l’assegno.

Possiamo finalmente dirvi quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi: Natalia aveva nel pacco 5.000 Euro!