Andiamo a scoprire quanto rimane in tasca ai concorrenti che vincono 100mila euro in gettoni d’oro ad Affari Tuoi

Nel corso degli anni ci sono state significative vincite ad Affari Tuoi. Non tutti sanno però che il premio è da considerare in gettoni d’oro. Ma quanto rimane in tasca ai concorrenti dunque se si vincono 100mila euro? Andiamo a scoprirlo.

Il retroscena sul montepremi ad Affari Tuoi

Sono anni che Affari Tuoi è uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. Quest’anno in particolare il celebre game show sta ottenendo un enorme successo, grazie anche all’arrivo di Stefano De Martino, che ha portato una ventata d’aria fresca all’interno della trasmissione. In questi ultimi mesi intanto ci sono state significative vincite e alcuni concorrenti hanno portato a casa un ricco bottino. Come di certo in molti sapranno però il montepremi finale è in gettoni d’oro e ciò significa che la cifra che i protagonisti portano a casa non corrisponde alla somma reale che resta poi in tasca.

Ma quanto si vince dunque in realtà su un montepremi di 100mila euro? In queste ore a rivelarlo sono stati gli amici di Striscia La Notizia, che con l’aiuto dell’avvocato Guido Doria hanno spiegato che un singolo concorrente con una simile cifra intasca circa 60mila euro. Ma dove finiscono invece gli altri 40mila?

Come spiega l’avvocato, il 20% del bottino va tassato, come previsto dalla legge. Alla somma restante va tolta poi l’IVA, corrispondente al 22%, che è a carico del concorrente che vince. Ma non è finita qui. C’è infatti poi da considerare il trasporto dei gettoni d’oro, che corrisponde a circa 3mila euro. C’è infine il 5% di conversione per trasformare i gettoni in vero denaro. Un concorrente di Affari Tuoi che dovesse vincere 100mila euro dunque si ritroverebbe in tasca con 60mila euro reali.

Come precisato da Striscia però questo discorso vale non solo per il game show di Rai 1, ma per qualsiasi programma con vincite in gettoni d’oro.