I media vaticani hanno rivelato quali sono state le ultime parole di Papa Francesco prima della sua morte.

Le parole di Papa Francesco

Lunedì 21 aprile il mondo si è fermato quando, poco prima delle 10:00, abbiamo letto la notizia che Papa Francesco è morto. Solo la domenica della Santa Pasqua, Sua Santità aveva voluto salutare i suoi amati fedeli con la benedizione Urbi et Orbi, oltre a chiedere un giro per tutta la piazza a bordo della PapaMobile.

Un’ultima volontà fortemente voluta da Papa Francesco, come se quasi sentisse che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe potuto incrociare gli sguardi di tante persone che, da tutto il mondo, avevano voluto esserci. E proprio questo gesto, nonostante non stesse benissimo, il Papa ha voluto comunque portarlo a termine.

“Grazie per avermi riportato in Piazza”, queste sono state le sue ultime parole da parte di Papa Francesco il giorno di Pasqua. Le ha rivolte all’infermiere Massimiliano Strappetti, che gli è stato accanto fino all’ultimo respiro. A riferire questa notizia sono stati i media vaticani.

Il giorno prima, il sabato, Papa Francesco si era recato a San Pietro per rivedere il percorso da affrontare dopo il saluto dalla Loggia delle Benedizioni. Aveva mostrato un po’ di timore: “Credi che possa farlo?”, aveva chiesto a Strappetti, che lo ha subito rassicurato.

Per questo la domenica della Santa Pasqua, Papa Francesco ha deciso di dare un abbraccio ai suoi fedeli, prima della morte, avvenuta nel lunedì dell’Angelo.

Ricordiamo che sabato si terranno i funerali per l’ultimo saluto, prima della sepoltura come per sua volontà nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Questa mattina invece la traslazione con l’arrivo del Santo Padre a San Pietro. Qui i fedeli potranno far visita alla salma del Pontefice per ben 3 giorni prima appunto delle esequie, che si verificheranno sempre a San Pietro.