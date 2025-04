Weekend romantico sul lago di Como per Giulia De Lellis e Tony Effe, che hanno trascorso insieme la Pasqua in un lussuoso hotel a 5 stelle.

Fuga d’amore per Giulia De Lellis e Tony Effe

Sono ormai mesi che Giulia De Lellis e Tony Effe hanno ufficializzato la loro relazione. Nell’ultimo periodo tuttavia la coppia è finita in diverse occasioni al centro dell’attenzione mediatica, per via di alcuni gossip che non sono passati inosservati. Inizialmente si è infatti parlato di una presunta crisi che avrebbe colpito l’influencer e il rapper, che però è stata prontamente smentita dai diretti interessati. Da qualche settimana per di più si mormora che la De Lellis sia in dolce attesa e che sia incinta del suo primo figlio. Il pettegolezzo naturalmente ha attirato l’attenzione dei più curiosi ma al momento i due innamorati non hanno confermato le indiscrezioni.

In attesa di saperne di più, negli ultimi giorni Giulia e Tony hanno organizzato un weekend romantico sul lago di Como, dove hanno trascorso insieme la Pasqua. Per l’occasione la coppia, dopo la recente fuga alle Maldive, ha optato per un lussuoso hotel a 5 stelle, Villa D’Este, che gode di ogni comfort possibile.

Pur non mostrandosi sui social, Chi assicura che Giulia De Lellis e Tony Effe si trovavano insieme in questo albergo da sogno. Proprio l’influencer ha condiviso sui suoi profili una foto del cortile, taggando anche la struttura stessa. Ma sapete quanto costa pernottare in questo hotel? Una notte non costa meno di 1.000 euro. A seconda della tipologia di camera e del periodo si può però raggiungere anche i 3mila euro.

Pare dunque che Giulia e Tony non abbiano badato a spese per la loro Pasqua e che abbiano trascorso un weekend all’insegna del romanticismo. Per la coppia tutto prosegue a gonfie vele e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.