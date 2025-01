Ieri sera su Rai 2 è partita la nuova attesa edizione di Stasera tutto è possibile, come sempre con la conduzione di Stefano De Martino. Ecco gli ascolti della prima puntata.

Gli ascolti di Stasera tutto è possibile

In questi mesi Stefano De Martino ha assunto la conduzione di Affari Tuoi, portando il game show di Rai 1 a registrare ascolti record. Il programma infatti sera dopo sera viene seguito da milioni di telespettatori, entrando nelle case degli italiani. Ieri intanto il presentatore è tornato anche su Rai 2 con la nuova attesissima edizione di Stasera tutto è possibile, che da anni è uno dei contenuti di punta della rete.

Si tratta del settimo anno di fila per De Martino, che ormai ha fatto suo lo show. Proprio in merito al ritorno della trasmissione, Stefano, durante un’intervista con Tv Sorrisi & Canzoni, ha affermato: “Il bello di questo programma è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po’ il cervello”.

Ieri dunque è andata in onda la prima puntata di STEP e ovviamente non sono mancate le risate. Tra gli ospiti in studio ci sono stati Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Max Giusti e Mara Maionchi, oltre al cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e molti altri.

Ma come sono andati gli ascolti della prima puntata di Stasera tutto è possibile? A svelarli è stato poco fa Davide Maggio. Il debutto della nuova edizione del programma di Stefano De Martino ha intrattenuto 2.263.000 spettatori, pari al 14.2% di share. Lo scorso anno la trasmissione aveva invece registrato 2.002.000 spettatori, con uno share del 12.7%.

Si tratta dunque di un ottimo risultato per De Martino e per tutta la sua squadra e di certo il conduttore può ritenersi più che soddisfatto di questi numeri. Ma come ci stupirà Stefano per le prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.