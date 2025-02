Giovanni ha davvero infranto il regolamento ad Affari Tuoi? La sua fidanzata Jessica in un’intervista interviene e svela la sua versione dei fatti. Ecco cosa sarebbe successo davvero.

Affari Tuoi, parla la fidanzata di Giovanni

Di Affari Tuoi in questi giorni se ne sta parlando parecchio e, in particolare, della partita giocata da Giovanni Francesco Molinaro, conosciuto dagli amici come Gianfranco. Il concorrente della regione Calabria ha partecipato al programma di Stefano De Martino, portandosi a casa 40 mila Euro.

Mentre era in onda la puntata che lo vedeva protagonista, sono spuntati fuori dei dettagli che hanno infiammato le chiacchiere sul web. Per prima cosa il nome del pacchista diverso rispetto a quello che aveva su Instagram (ma ora abbiamo capito il perché), così come il fatto che fosse fidanzato con Jessica, ex partecipante della scorsa edizione di Affari Tuoi.

Proprio Jessica a Fanpage.it ha raccontato come sono andate davvero le cose, spiegando per prima cosa che i casting sono stati fatti in due edizioni differenti e, non sono sposati. Quindi di conseguenza il regolamento di Affari Tuoi non ha subito alcuna violazione da parte loro.

Nel suo racconto quindi Jessica ha smentito categoricamente che Gianfranco sia andato ad Affari Tuoi sotto copertura. C’è stato un provino, come tutti, ma in momenti differenti. Poi ha puntualizzato: “Il regolamento vieta la partecipazione a coloro che hanno rapporti di parentela con persone che lavorano in Rai e con ex concorrenti”.

Jessica ha anche fatto presente che tra loro non c’è un rapporto di parentela, non sono sposati. Quindi si sarebbe trattato di un caso che ha scelta sia ricaduta su entrambi (seppur in edizioni differenti). Hanno fatto i provini come tutti, senza raccomandazioni. Poi la partecipazione ad Affari Tuoi, a cui lei avrebbe voluto partecipare come sua accompagnatrice, ma era consapevole che probabilmente non le sarebbe stato permesso.

Nel momento in cui le hanno chiesto se la produzione fosse o meno a conoscenza del loro legame, lei ha detto: “No, non credo. Gli hanno chiesto se suoi parenti avevano partecipato al programma, lui ha risposto no. Ma se avessimo voluto nascondere qualcosa, non ci saremmo esposti sui social. Fatto tutto alla luce del sole perché non abbiamo nulla da nascondere”.

Infine un chiarimento da parte dell’ex protagonista di Affari Tuoi, sulla sua partecipazione e Chissà chi è. Era nel pubblico e non ha giocato la partita. Si trovava insieme ad altre concorrenti della sua edizione e hanno fatto una sorpresa ad Amadeus e ribadisce: “Non ho partecipato al gioco”.