A seguito delle numerose segnalazioni degli utenti, ieri sera Striscia La Notizia è tornato a parlare delle “stranezze” sui premi di Affari Tuoi.

Il servizio su Affari Tuoi

È ormai trascorso più di un mese dalla partenza della nuova edizione di Affari Tuoi e di certo quest’anno il fortunato game show sta ottenendo un successo incredibile. In poche settimane infatti Stefano De Martino, per la prima volta alla conduzione del programma, ha raggiunto ascolti da capogiro, conquistando il cuore del pubblico. Nel corso delle varie puntate nel mentre già tantissimi concorrenti hanno portato a casa delle importanti somme e solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato che nel giro di 23 puntate è stato vinto un montepremi pari a 1 milione 113.230 euro.

Alcuni utenti nel frattempo hanno iniziato a notare che, nella maggior parte delle volte, i pacchi più ricchi arrivano sempre a fine serata e secondo le malelingue del web non si tratterebbe di una coincidenza. A quel punto migliaia di persone hanno deciso di rivolgersi a Striscia La Notizia, che come in molti sapranno nel corso degli anni si è più volte occupato del game show.

Ieri sera così, a distanza di tempo, il tg satirico è tornato a parlare delle “stranezze” di Affari Tuoi, scegliendo di mandare in onda un servizio risalente al 2013. Ma non solo. Prima di far partire le immagini, Michelle Hunziker ha affermato: “Molti ci chiedono come mai non facciamo più notare come per mantenere alti gli ascolti il programma Affari Tuoi tenga i pacchi più alti fino alla fine della trasmissione. Di come funziona questo casuale meccanismo ve ne abbiamo parlato fin troppe volte. Allora vi proponiamo un vecchio filmato che parla delle stranezze di Affari Tuoi”.

Il servizio mandato in onda da Striscia ha di certo riacceso l’attenzione sul game show e in queste ore sui social non si parla d’altro.