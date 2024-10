Durante la nuova puntata di Tu si que vales un gruppo di artisti si è presentato vestito come delle statue di un museo. Uno di loro non ha lasciato nulla all’immaginazione e Canale 5 non ha nemmeno censurato le immagini. Ecco cos’è successo.

Il dettaglio hot a Tu si que vales

Ieri sera a Tu si que vales sono approdati gli HFA, un gruppo di artisti acrobati, i quali si sono presentati in un modo alquanto bizzarro. Tutti gli uomini della comitiva sono entrati in studio vestiti e pitturati come delle statue in un museo, mentre la ragazza fingeva di essere una guida turistica.

Accompagnando i giudici, la guida ha svelato una dopo l’altra le statue fino ad arrivare alla terza. Se le precedenti avevano un telo che copriva le loro parti intime, in questo caso si è deciso di lasciare poco spazio all’immaginazione. Il lato B, così come quello frontale, hanno messo in mostra le natiche e anche i ‘gioielli di famiglia’.

Solitamente Canale 5, a Tu si que vales, censura certe nudità ma questa volta non lo ha fatto. Forse il motivo si cela dietro anche a un discorso che ha fatto Sabrina Ferilli a un certo punto, dopo essersi avvicinata all’uomo: “Però vedi, se mettono il gesso e tutto… Non c’è più sessualità“. Gli altri giudici hanno fatto alcune battute, come per esempio Gerry Scotti: “Rudy, vuoi dare un paio di colpetti?“. L’altro ha replicato: “C’è la statua e l’obelisco“.

In un primo momento, tutto ciò ha portato a un attimo di perplessità tra il pubblico. Tuttavia, l’esibizione ha conquistato gli spettatori in studio che hanno permesso loro di proseguire con il percorso a Tu si que vales.