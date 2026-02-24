Identity, agenzia leader di Booking & Management con sedi a Roma e Milano, si riconferma ufficialmente come una delle realtà di riferimento del settore.

Il suo successo è il risultato di una formula che rompe gli schemi e permette a chiunque di affacciarsi nel mondo dello spettacolo con un percorso strutturato.

Il cuore dell’innovazione è la sua App esclusiva, uno strumento unico nel panorama italiano. Attraverso codici di accesso personali, gli iscritti possono gestire il proprio profilo e accedere a un flusso costante di casting e provini in tempo reale su tutto il territorio nazionale.

Questa tecnologia proprietaria rappresenta il ponte che consente a migliaia di giovani, anche senza esperienza pregressa, di trovare lavoro nei settori della fotomoda – per campagne pubblicitarie e shooting – nel cinema e in TV come comparse, figurazioni speciali e nuovi volti, e nei grandi eventi come festival, sfilate e congressi.

Identity non cerca la perfezione standardizzata, ma l’autenticità.

La mission dell’agenzia è cucire un “abito sartoriale” su ogni candidato o candidata, valorizzando le attitudini personali e individuando talenti che rendono ogni persona unica.

Grazie all’impegno del team di esperti, i giovani vengono guidati in un percorso di consapevolezza e professionalità, trasformando aspirazioni e progetti in contratti di lavoro concreti.

La forza di Identity risiede in un lavoro di squadra capillare: talent scout, casting director, management e comunicazione operano in sinergia.

Questo network garantisce agli iscritti occasioni quotidiane e rende l’agenzia un partner affidabile per brand e aziende alla ricerca di volti nuovi.

Grazie a un roster ampio e diversificato, Identity risponde con rapidità alle richieste del mercato, offrendo opportunità lavorative costanti: dall’accoglienza agli shooting, dalle passerelle al grande e piccolo schermo.

Un approccio integrato che mette al centro il risultato e consente a ogni iscritto di esprimere la propria cifra artistica, costruendo esperienze professionali solide nei settori di interesse.

