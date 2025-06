Ahlam lascia gli Ultimi Spiaggini e viene eliminata da L’isola dei famosi dopo un televoto flash: le percentuali dei voti. Dino, Jasmin e Paolo tornano nel limbo.

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi ha portato in TV un momento decisivo per i naufraghi eliminati finiti sull’Ultima Spiaggia. Dopo la sfida fisica alla Pelota Honduregna, i concorrenti ancora in gara hanno vinto e ottenuto una ricompensa appetitosa: una pizza, mentre il rischio per loro era la drastica riduzione della razione di riso. Ma per gli ex naufraghi Ahlam, Dino, Jasmin e Paolo la posta in palio era ben più alta dopo la sconfitta.

La vittoria dei naufraghi ancora in gara ha infatti attivato un televoto flash tra i quattro esclusi temporanei, lasciando al pubblico l’arduo compito di scegliere chi merita di tornare all’Ultima Spiaggia e chi invece deve abbandonare definitivamente l’Isola.

Al termine delle votazioni, il pubblico ha deciso: Ahlam è stata la concorrente meno votata, ottenendo solo il 3,03% dei voti. Un risultato che ha sancito la sua eliminazione definitiva dal reality di Canale 5, costringendola a lasciare l’Honduras e a fare ritorno in Italia.

Ecco le percentuali del televoto flash:

Ahlam – 3,03%

Dino – 17,82%

Jasmin – 7,05%

Paolo – 72,1%

Ora il rientro di Paolo, Jasmin e Dino all’Ultima Spiaggia, che ora diventa Cayo Paloma, potrebbe infatti cambiare radicalmente le strategie in questa e nelle prossime puntate.