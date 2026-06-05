Il primo store italiano di Poke Fritta diventa la meta preferita dei creator digitali. Il CEO Campaniello: «Il nostro Yakimeshi componibile sta rivoluzionando lo street food in Italia».

Yakimesheria è già un trend tra gli influencer

A meno di un mese dal taglio del nastro presso il Centro Commerciale Medì, Yakimesheria si conferma la novità più calda del panorama food retail del 2026. Il primo store italiano interamente dedicato allo Yakimeshi (il celebre riso saltato nipponico) ha superato la fase di lancio trasformandosi in un vero e proprio fenomeno virale, diventando la meta prediletta di influencer, tiktoker e content creator del settore gastronomico. L’innovativo concept della “Poke Fritta” – una reinterpretazione dello yakimeshi in chiave modulare – sta catalizzando l’attenzione delle community digitali, registrando costanti sold-out e un boom di interazioni sulle principali piattaforme social.

Il successo della formula risiede nella profonda personalizzazione del menu. Superando la rigidità della cucina giapponese classica, i clienti possono comporre il proprio piatto in quattro passaggi: scegliendo una base di riso o udon saltati nel wok, una proteina a scelta (dal manzo al bacon, fino alle opzioni veggie), un elemento “crunch” locale o internazionale (come il tarallo o le mini patatine) e una delle 10 salse segrete artigianali. Questa struttura dinamica non ha conquistato solo il palato del pubblico locale, ma ha generato un flusso continuo di recensioni visive e storie su Instagram e TikTok, trasformando il pasto in un’esperienza fortemente condivisibile e instagrammabile.

«Sapevamo di avere tra le mani un prodotto dal forte potenziale, ma la risposta del web e dei creator è andata oltre le aspettative», dichiara il CEO Francesco Campaniello. «Abbiamo scardinato l’idea del riso saltato inteso come semplice contorno, rendendolo protagonista assoluto grazie alla componibilità tipica della poke. Gli influencer hanno intercettato subito l’originalità della “Poke fritta”: un piatto pop, democratico e sempre diverso. Questo store non è più solo un punto di ristoro veloce e di qualità, ma un hub generatore di trend gastronomici».

Dopo il battesimo dell’opening, che aveva visto la partecipazione di noti personaggi del web, il locale continua a essere un punto di ritrovo per i trendsetter del food. Yakimesheria dimostra così come un’intuizione culinaria possa colmare un vuoto nel mercato del fast-casual retail, unendo la velocità del servizio alla spettacolarità della preparazione espressa nel wok.