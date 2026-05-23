Aveta voglia di fare una colazione gustosa ma leggera? Avete mai provato i pancake in versione proteica? Ora andremo a vedere insieme una ricetta facile e veloce per preparare questo buonissimo dolce in versione light, perfetta quindi per la vostra colazione!

Pancake proteici con yogurt greco: la scelta perfetta per la vostra colazione

Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata e non c’è niente di più vero. Guai a saltarla, salvo ovviamente casi eccezionali. Al giorno d’oggi esistono tanti modi per consumare una colazione che sia nutriente e leggera allo stesso tempo, meglio ancora se sia anche particolarmente gustosa! I pancake sono uno dei dolci più amati soprattutto in Canada e negli Stati Uniti (nei film quante volte avete visto i personaggi fare colazione con una colonna di pancake ricoperti di sciroppo d’acero?) A oggi sono un dolce molto consumato anche in Europa e quindi anche in Italia. Se vi è appena venuta l’acquolina in bocca, dovete sapere che esistono anche i pancake in versione proteica, quindi molto più leggera e perfetta da provare anche subito!

Pancake proteici con yogurt greco: gli ingredienti

I pancake proteici sono una scelta super per chi desidera una colazione proteica e light. Rispetto ai pancake tradizionali, la versione che a breve andremo a vedere insieme è più nutriente, più leggera e più ricca di proteine. Inoltre si tratta di una ricetta molto semplice e facile. Per prima cosa andiamo a stilare insieme la lista degli ingredienti che ci serviranno per preparare 6 pancake proteici con yogurt greco:

Yogurt greco: 150g (meglio se a temperatura ambiente);

Farina 00: 100 g;

Zucchero: 25g;

Uova: 1;

Lievito per dolci: 1 cucchiaino;

Latte: 75ml (meglio se a temperatura ambiente);

Estratto di vaniglia: un cucchiaino.

Per guarnire:

Mirtilli: 100g. Per la cottura:

Burro: 15g. Ricetta pancake proteici con yogurt greco: soffici, veloci e fit

Dopo aver visto tutti gli ingredienti che ci serviranno, andiamo a vedere insieme la ricetta, passo per passo, per realizzare i pancake proteici con yogurt greco: