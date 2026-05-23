Così buoni che non sembrano fit: i pancake proteici con yogurt greco da fare subito
Pancake proteici con yogurt greco: ecco la ricetta da provare subito!
Aveta voglia di fare una colazione gustosa ma leggera? Avete mai provato i pancake in versione proteica? Ora andremo a vedere insieme una ricetta facile e veloce per preparare questo buonissimo dolce in versione light, perfetta quindi per la vostra colazione!
Pancake proteici con yogurt greco: la scelta perfetta per la vostra colazione
Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata e non c’è niente di più vero. Guai a saltarla, salvo ovviamente casi eccezionali. Al giorno d’oggi esistono tanti modi per consumare una colazione che sia nutriente e leggera allo stesso tempo, meglio ancora se sia anche particolarmente gustosa! I pancake sono uno dei dolci più amati soprattutto in Canada e negli Stati Uniti (nei film quante volte avete visto i personaggi fare colazione con una colonna di pancake ricoperti di sciroppo d’acero?) A oggi sono un dolce molto consumato anche in Europa e quindi anche in Italia. Se vi è appena venuta l’acquolina in bocca, dovete sapere che esistono anche i pancake in versione proteica, quindi molto più leggera e perfetta da provare anche subito!
Pancake proteici con yogurt greco: gli ingredienti
I pancake proteici sono una scelta super per chi desidera una colazione proteica e light. Rispetto ai pancake tradizionali, la versione che a breve andremo a vedere insieme è più nutriente, più leggera e più ricca di proteine. Inoltre si tratta di una ricetta molto semplice e facile. Per prima cosa andiamo a stilare insieme la lista degli ingredienti che ci serviranno per preparare 6 pancake proteici con yogurt greco:
- Yogurt greco: 150g (meglio se a temperatura ambiente);
- Farina 00: 100 g;
- Zucchero: 25g;
- Uova: 1;
- Lievito per dolci: 1 cucchiaino;
- Latte: 75ml (meglio se a temperatura ambiente);
- Estratto di vaniglia: un cucchiaino.
Per guarnire:
- Mirtilli: 100g.
Per la cottura:
- Burro: 15g.
Ricetta pancake proteici con yogurt greco: soffici, veloci e fit
Dopo aver visto tutti gli ingredienti che ci serviranno, andiamo a vedere insieme la ricetta, passo per passo, per realizzare i pancake proteici con yogurt greco:
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Prima cosa da fare è setacciare la farina e il lievito in una ciotola, aggiungendo poi lo zucchero e mescolando con la frusta;
- Prendete un’altra ciotola per unire uova, latte, yogurt greco ed estratto di vaniglia. Mescolate bene il tutto.
- A questo punto potete versare il liquido nella ciotola con la farina.
- Il tutto deve essere mescolato fino a ottenere un composto senza grumi. A questo punto unite le gocce di cioccolato (che sono facoltative) e amalgamate il tutto.
- Prendete una padella antiaderente e cominciate a scaldarla sul fuoco ungendola con il burro.
- Versate tre cucchiaini di impasto al centro della padella e cuocete per 1 o 2 minuti. Quando vedrete formarsi delle bollicine, girate il pancake e cuocete per altri 1 o 2 minuti.
- A questo punto mettete i pancake cotti in un piatto per guarnirli con i mirtilli o altri frutti di bosco.
- Ora potete guastarvi la vostra buonissima colazione proteica!