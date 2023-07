NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Luglio 2023

In queste ore è stato rivelato che Ainett Stephens non sarà nel cast de Il Mercante in Fiera: sui social arriva il suo commento

Parla Ainett Stephens

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Ainett Stephens, una dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Ma andiamo a capire cosa sta accadendo e perché la modella sta facendo discutere. Come ormai tutti sappiamo, solo qualche giorno fa è stato annunciato che a partire da settembre su Rai 2 tornerà Il Mercante In Fiera, il celebre game condotto da Pino Insegno, che per anni è stato nel cuore del grande pubblico. Tanta è l’attesa di scoprire le novità della trasmissione, e di certo ne vedremo di belle. Nelle ultime ore intanto proprio Insegno ha rilasciato una lunga intervista a Davide Maggio, durante la quale ha parlato del ritorno del programma. Pino tuttavia ha rivelato che Ainett non tornerà a coprire il ruolo della Gatta Nera, che la rese popolare nel nostro paese, e in merito ha affermato:

“Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”.

Poco fa così per la prima volta la stessa Ainett Stephens ha rotto il silenzio, e sui social ha commentato l’esclusione da Il Mercante In Fiera. Queste le parole della modella:

“Mi stanno arrivando parecchi commenti e domande a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta, non ne sapevo niente, mi hanno avvisato gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma, le auguro un in bocca al lupo gigantesco. Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo”.

Senza dubbio l’assenza di Ainett Stephens a Il Mercante In Fiera sarà un duro colpo da digerire per i fan storici del programma. Di certo però Pino Insegno e tutta la squadra non deluderanno le aspettative e a loro va il nostro più grande in bocca al lupo.