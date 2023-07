NEWS

Andrea Sanna | 12 Luglio 2023

Giulia Salemi

Il drink ordinato da Giulia Salemi

In queste ore Giulia Salemi è diventata virale su TikTok a causa di un video che sta facendo piuttosto chiacchierare. Nel filmato in questione, l’influencer italo-persiana si trova in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli e di alcuni amici in un locale. Qui ha ordinato un cocktail, ma appena l’ha ricevuto ha deciso di rimandarlo indietro.

Giulia Salemi ha richiamato l’attenzione del cameriere sostenendo che la bevanda richiesta fosse “annacquata”. In parole povere a detta sua era presente troppa acqua rispetto all’alcool versato nel bicchiere. La scena ha totalizzato una valanga di like e in tanti si sono immedesimati nella stessa situazione. La realtà delle cose, però, potrebbe essere diversa.

Come dicevamo nelle immagini Giulia Salemi nel momento in cui il cameriere le ha posto il bicchiere con il cocktail ha chiesto cortesemente: “Scusi, puoi chiedere il drink con meno ghiaccio? Più alcool e meno ghiaccio, per favore”, ha detto rivolgendosi al personale del locale. Nel fare questa richiesta ha fatto notare la lastra di ghiaccio uscire dal bicchiere. Il cameriere di tutta risposta ha riportato il tutto indietro per rifarlo.

Come fa notare il sito Cookist però ci sarebbe un errore nella richiesta fatta da Giulia Salemi. I cocktail di questo tipo hanno tutti la medesima quantità di alcool, a prescindere dal ghiaccio presente all’interno. Il quantitativo di prodotto quindi non varia con la presenza del cubetto.

La diluzione è importante perché l’acqua serve per mantenere l’alcool alla giusta temperatura. Come riportato da Today, tra l’altro, il ghiaccio presente nel bicchiere ordinato da Giulia Salemi è di tipo Collin Spears, ovvero uno di quelli che vanno più di moda in questo periodo.

Nonostante ciò il web si è diviso e tra chi ha criticato Giulia Salemi, c’è anche chi ha preso le sue difese, spiegando di essersi trovato spesso in situazioni del genere.