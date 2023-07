NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

In queste ore è stato rivelato il vero presunto motivo per cui Ainett Stephens sarebbe fuori da Il Mercante in Fiera

Il retroscena su Ainett Stephens

In questi giorni si è a lungo parlato dell’esclusione di Ainett Stephens dalla nuova edizione de Il Mercante in Fiera, che debutterà su Rai 2 a settembre. Ad annunciare l’assenza dell’ex Gatta Nera è stato proprio Pino Insegno, che ai microfoni di Davide Maggio ha affermato: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”. A quel punto sui social è partita una vera e propria bufera, e la stessa Ainett ha replicato al conduttore, dichiarando:

“L’incaricato di presentare la trasmissione ha fatto un comunicato in cui ha detto che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata. Sono rimasta più male per quello. Vedere persone, anche loro con un’età importante, legate a questi antichi retaggi pensando che le donne ancora oggi sono vecchie… Non è ammissibile. La donna moderna non deve preoccuparsi di non apparire bene. Abbiamo il potere di esprimerci e non siamo più soggiogate dai maschietti. Io mi sento più fresca e viva che mai. Mi spiace che hai usato un termine sbagliato. Pretenderei delle scuse”.

In queste ore tuttavia sempre Davide Maggio è andato a fondo sulla questione, e ha svelato il vero presunto motivo per cui Ainett Stephens sarebbe fuori da Il Mercante in Fiera. Stando a quanto si legge, l’assenza della modella non sarebbe riconducibile a una questione anagrafica, ma bensì alla sua attività su OnlyFans. Questo quanto riporta il noto portale:

“A far propendere per l’esclusione di Ainett non ci sarebbe l’età, anche perché il tempo con la venezuelana è stato più che clemente. Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su OnlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità. […] In quest’ottica le parole del conduttore ai nostri microfoni sarebbero da intendersi come diplomatiche (quel “è diventata un po’ più grande”, dopotutto potrebbe intendersi come “avrà altre priorità”). Ma vi è di più. Proprio in considerazione del ruolo e dei tempi, si starebbe optando per cambiare il nome al personaggio: non più Gatta Nera ma semplicemente Carta Nera”.