«Non è solo un televisore, è una porta d’accesso a un mondo di contenuti gratuiti e di altissima qualità», dice Andrea Iervolino, CEO di Tatatu, a proposito dei tv AIXI che supportano anche la nuova App Tatatu Streaming.

Tutta sulla Aixi Smart Tv

Con l’arrivo delle nuove regole AGCOM sui telecomandi delle Smart TV, che impongono maggiore visibilità ai canali tradizionali e ai servizi di interesse generale, il mercato italiano della televisione vive un momento di svolta.

In prima linea si posiziona AIXI Smart TV by Tatatu, la nuova generazione di televisori intelligenti che non solo rispetta pienamente i requisiti normativi italiani (tastierino numerico completo, tasto dedicato al digitale terrestre e barra iniziale con accesso diretto a Rai, emittenti locali, radio e servizi streaming), ma offre al pubblico un’esperienza senza precedenti.

Con AIXI, infatti, arriva la app di Tatatu Streaming: una piattaforma esclusiva che renderà disponibili, nel tempo, fino a 6.000 film gratuiti, da vedere senza abbonamento, trasformando il salotto in una vera e propria sala cinematografica globale.

Ma non è tutto: le AIXI Smart TV sono già entrate di diritto nel mondo del cinema internazionale. Il regista Premio Oscar Bobby Moresco, dopo aver utilizzato i monitor AIXI sul set di Maserati: The Brothers (con un cast stellare che comprende Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito), ha deciso di adottarli anche per il suo nuovo progetto: Bugatti: The Genius.

«Con AIXI abbiamo creato una Smart TV che rispetta le nuove normative AGCOM, ma che va oltre», ha commentato Andrea Iervolino, CEO di Tatatu. «Non è solo un televisore, è una porta d’accesso a un mondo di contenuti gratuiti e di altissima qualità. La differenza tecnica si vede subito: schermi progettati per garantire fedeltà cromatica, luminosità costante e un’esperienza visiva che soddisfa persino i registi di Hollywood.

Il bello è che tutto questo non è pensato solo per i professionisti del cinema, ma per le famiglie e per i giovani: chiunque potrà accendere la propria AIXI Smart TV e avere a disposizione fino a 6.000 film gratis, senza barriere. È la dimostrazione che la tecnologia può essere al tempo stesso democratica e glamour».

Con questo mix di innovazione tecnologica, rispetto delle regole italiane e glamour cinematografico, AIXI Smart TV by Tatatu si candida ad essere il prodotto più desiderato dell’autunno 2025, non solo dagli appassionati di tecnologia, ma anche da chi ama vivere il cinema dentro casa.