A seguito dei gossip in merito a una presunta frequentazione con l’ex corteggiatrice ed ex scelta di Uomini e Donne Gaia Gigli, Raimondo Todaro interviene per la prima volta e rivela come stanno le cose.

Parla Raimondo Todaro

In queste ultime ore a tornare al centro del gossip e dell’attenzione mediatica è stato Raimondo Todaro. Come è noto a tutti, da qualche tempo a questa parte il celebre ballerino ha messo un punto al matrimonio con Francesca Tocca. I due sono rimasti tuttavia in ottimi rapporti e ancora oggi sono legatissimi. In rete intanto si è iniziato a parlare di una presunta frequentazione tra Raimondo e Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex scelta di Daniele Paudice. In molti infatti hanno notato alcune interazioni social tra i due e a quel punto i più maliziosi hanno insinuato che ci fosse un flirt in corso.

A seguito delle voci di corridoio, a intervenire per la prima volta è stato lo stesso Raimondo Todaro, che con un video postato sui suoi profili social ha rotto il silenzio. Il ballerino, smentendo ufficialmente le indiscrezioni sul suo conto e rivolgendosi a Gaia Gigli, ha affermato con ironia:

“Ciao Gaia, mi volevo presentare, sono Raimondo. Tu dirai: Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno. Mi hanno avvisato degli amici e dicono che stiamo insieme. Io non lo sapevo. Mi fa piacere, pur non essendoci mai visti né mai sentiti, a parte qualche like su Instagram. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi quantomeno, almeno sai chi sono”.

Nessuna frequentazione dunque per Raimondo Todaro, che al momento si sta godendo questa nuova fase della sua vita. Lo scorso anno nel mentre il ballerino ha anche detto addio al ruolo di insegnante di Amici di Maria De Filippi e ha iniziato a dedicarsi a nuovi progetti.