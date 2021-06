1 Amici 20: con chi si sente Aka7even?

Come annunciato sui social ieri Aka7even ha tenuto una diretta su Instagram con la docente di Amici 20, Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha tanto creduto in lui fin dall’inizio e, sebbene non sia mancata qualche strigliata, è stato comunque un modo per farlo crescere e migliorare. I due hanno avuto modo di conversare a lungo e oltre a parlare, seppur per un breve momento, della frequentazione tra la sua ex Martina Miliddi e Raffaele Renda, ha chiacchierato con la sua insegnante anche di altro.

Anna Pettinelli, molto curiosa, ha chiesto infatti ad Aka7even con quali ex compagni della scuola di Amici si sente oggi. Il cantante ha raccontato di essere rimasto in contatto con diversi di loro e ha fatto anche alcuni nomi: “Ieri mi sono sentito con Sangio, mi sento continuamente con Deddy, con Ale, ma mi sento un po’ con tutti. Anche perché comunque i rapporti che si sono creati lì dentro…”. ha raccontato il giovane artista, che ha fatto poi sapere che in quel momento si trovava proprio con il ballerino Alessandro Cavallo.

Sempre Aka7even ha detto ad Anna Pettinelli di non essere interessato alle polemiche. Un modo come un altro anche per placare anche le guerre tra fandom.

https://twitter.com/isoledipinte/status/1399787602631331843

Pare quindi che Aka7even sia rimasto in contatto con diversi alunni della scuola di Amici 20, che sente tutti i giorni o comunque molto frequentemente. C’è da dire che la classe di quest’anno è stata sempre molto unita e tra loro si sono instaurati legami davvero profondi e sinceri. Tanto che proprio il cantante ha deciso, di comune accordo con Deddy, di andare a vivere insieme. Notizia che ha mandato in visibilio i fan dei due.

E proprio con uno di loro, Aka ha detto di voler collaborare in futuro…