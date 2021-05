Dopo Martina, Aka7even defollowa un altro concorrente di Amici 20

1 Aka7even defollowa un ex di Amici

Appena 8 giorni fa vi abbiamo raccontato che Aka7even ha tolto il segui all’ex fidanzata Martina Miliddi, gesto che nelle scorse ore il cantante ha fatto nei confronti di un altro concorrente di Amici 20. I due si sono conosciuti e amati all’interno della scuola, ma incomprensioni e litigate li hanno portati ad allontanarsi, fino alla rottura definitiva. Lui nel periodo di crisi con la ballerina aveva scritto il brano “Mi manchi” (in gran parte dedicato a lei). Brano che ora sta riscuotendo un successo incredibile, tanto che è già doppio platino!

Alcune settimane fa di questa situazione ne aveva parlato Martina Miliddi a Radio Smeraldo, spiegando che in realtà la relazione era in una fase di stallo e ognuno era concentrato sul proprio obiettivo e non sullo stare insieme: «(…) Era già finita prima della mia uscita. Quella storia la porterò sempre con me, Luca mi ha aiutato tantissimo. Però finisce lì», aveva detto in quella circostanza.

Probabilmente qualcuno si aspettava che una volta terminato Amici 20, Aka7even e Martina Miliddi potessero avere forse un’altra chance, ma così non sarà, come hanno più volte spiegato entrambi. Tornato a casa, oltretutto, Luca ha deciso di prendere definitivamente le distanze dalla ballerina e l’ha così defollowata (o tolto il segui se preferite) su Instagram. La stessa cosa ha fatto la danzatrice nei confronti del cantante di Loca.

Oggi però giunge un’altra novità. Come vi abbiamo accennato Aka7even ha deciso di allontanarsi anche da Raffaele Renda e togliere il segui anche a lui. Quest’ultimo al momento non sembra aver ricambiato il favore e lo segue regolarmente, come potete vedere da questi screen.

Che Aka7even ci sia rimasto male quando ha scoperto che Martina Miliddi e Raffaele si frequentano? Andiamo a rivedere cosa è successo e cosa ha raccontato Renda di recente…