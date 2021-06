1 Anche Aka7even si è diplomato

Da quando l’esperienza ad Amici 20 si è conclusa, è arrivato un successo inaspettato per Aka7even. Da settimane infatti il giovane artista partenopeo è ai vertici delle classifiche e i suoi singoli e il suo primo album hanno già venduto migliaia di copie. Tuttavia Luca nel mentre ha anche dovuto pensare alla sua carriera scolastica. Non tutti infatti sanno che prima di entrare a far parte del talent show di Maria De Filippi, Aka frequentava l’ultimo anno, proprio come Tommaso Stanzani, che solo qualche giorno fa con un post sui social ha svelato di essersi diplomato. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da “amici” e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO”.

Adesso dopo Tommaso Stanzani anche Aka7even ha annunciato sui social di essersi diplomato, e di aver finalmente concluso il ciclo di studi. Ma come ha fatto Luca a recuperare in così breve tempo? Il rapper ha risposto anche a questa domanda: studiando in macchina tra un instore e l’altro! Queste le sue parole:

“Ah comunque mi sono diplomato. Studiavo nel van, tra un Instore e l’altro”.

Non resta che complimentarci con Aka7even per il diploma e per il traguardo raggiunto! Nel mentre qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, Luca ha parlato del suo percorso artistico, svelando anche con quali artisti vorrebbe collaborare in futuro. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.