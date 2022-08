Drone cade al concerto di Orietta Berti

Attimi di panico durante il concerto di Orietta Berti. Un drone è caduto addosso a una donna, la quale è stata poi trasferita in ospedale. Ma riavvolgiamo il nastro per capire la chiara dinamica dei fatti e quali sono le condizioni della signora ferita. La cantante di Cavriago, prossima opinionista del GF Vip 7, domenica sera è stata protagonista di un live ad Agrigento, in piazzale Giglia per la precisione.

Chiaramente per lei sono accorsi numerosi fan ed estimatori, che non vedevano l’ora di poter assistere a una serata dal vivo, dopo tanto tempo. Si respirava dunque aria di normalità e di festa, che tanto ci mancava. Nella città siciliana Orietta Berti ha intrattenuto il proprio pubblico con i suoi grandi successi e canzoni più recenti del suo repertorio musicale. Insomma una serata all’insegna del divertimento, fino a un preciso momento!

Nel corso della serata, però, c’è stato un episodio che ha destato delle preoccupazioni. Mentre Orietta Berti si esibiva sul palco, a un certo punto è accaduto il fatto: un drone è caduto addosso a una spettatrice lì presente. L’aeromobile a pilotaggio remoto era gestito da un fotografo che stava facendo delle particolari riprese e foto da più angolazioni e che, a quanto pare ha perso il controllo del mezzo.

Il drone, come dicevamo, ha ferito la donna che assisteva al concerto di Orietta Berti, mentre stava seduta su una panchina. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, i quali si sono accertati delle sue condizioni, per poi trasferirla in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni, come riferisce anche TGCom 24 non sono gravi. Ha dovuto però aspettare tutti i vari accertamenti e le medicazioni del caso, come da prassi.

La notizia dell’episodio verificatosi durante il concerto di Orietta Berti è circolata piuttosto velocemente e in queste ore se n’è parlato tantissimo.

