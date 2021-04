1 Le lacrime di Miryea Stabile

Altro daytime di fuoco a ridosso della puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, con protagonista Miryea Stabile. Quest’ultima ha fatto ritorno con Vera Gemma a Playa Reunion, ma si è isolata insieme a lei, Beatrice e Fariba, che hanno formato un quartetto, provocando una spaccatura nel gruppo.

Dopo un battibecco iniziale tra Francesca Lodo e Beatrice Marchetti, è successo dell’altro di rilevante. La Stabile è venuta a sapere che alcuni naufraghi, tra cui Francesca, sono stati poco clementi alle sue spalle e si è sfogata in lacrime.

Molto dispiaciuta per l’accaduto, Miryea Stabile ha avuto modo di confrontarsi proprio con l’ex letterina: “Che è successo?”, le ha chiesto preoccupata Francesca. L’ex Pupa singhiozzando ha spiegato: “Mi hanno detto che voi mi avete dato della stupida e ci soffro tantissimo”. La Lodo ha subito messo le mani avanti dicendo di non aver mai pronunciato alcuna frase contro di lei, ma Miryea non è sembrata dello stesso avviso: “Beatrice e Fariba mi hanno detto che siete state tu, la Valentina, Gilles, Andrea…loro mi hanno detto di sì”.

Poco dopo, sempre durante la puntata di oggi andata in onda su Canale 5, Francesca Lodo ha sbottato: “Fariba e Beatrice hanno raccontato a Miryea delle cose false“. Ed evidentemente la stessa ha poi raccontato il tutto al resto del gruppo.

Episodio che è bastato per scatenare il panico a L’Isola dei Famosi, con Valentina Persia che non ha perso occasione per mettere in guardia Miryea Stabile, ma attaccare anche Fariba Tehrani. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo, perché gli animi si sono piuttosto riscaldati…