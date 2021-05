Aka7even fa impazzire con Loca

Siamo nel pieno della finale di Amici 20, e come sappiamo a contendersi la vittoria ci sono Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy, ma solo uno tra loro alzerà la coppa del vincitore. Nel mentre in questi giorni per i cantanti sono arrivate importanti soddisfazioni. Sangio, Deddy e anche Tancredi hanno pubblicato i loro primi album, mentre la prossima settimana a rilasciare i loro dischi saranno Aka e Enula.

In attesa del suo primo progetto, che uscirà venerdì 21 maggio, Luca qualche ora fa ha pubblicato il suo nuovo singolo, Loca, che abbiamo imparato a conoscere da qualche settimana. Il pezzo ha tutte le carte in regola per diventare una vera hit estiva e senza dubbio nei prossimi mesi ci farà ballare e scatenare.

Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Inaspettatamente infatti Loca di Aka7even è stata suonata agli Internazionali di tennis, che si stanno svolgendo al Foro Italico a Roma. Come si nota dal video, che sta facendo il giro del web, la canzone ha fatto scatenare non solo i campioni in gara, ma anche parte del pubblico.

Loca è dunque già un vero successo, e senza dubbio nelle prossime settimane arriveranno importanti riconoscimenti per Aka e per la sua musica. Ma sarà lui stasera a vincere Amici 20? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

