1 Le prime parole di Aka7even

Da poche ore si è conclusa la finale di Amici 20, che ha visto scontrarsi Aka7even, Sangiovanni, Giulia, Alessandro e Deddy e, come ben sappiamo, a trionfare è stata la ballerina. Poco dopo la puntata i ragazzi hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni a seguito di questo lungo viaggio, che li ha portato a maturare non solo artisticamente ma anche a livello personale.

A parlare di questo è stato Aka7even, per molti il favorito alla vittoria. Il cantante partenopeo è stato raggiunto da Witty TV per un’intervista. Ecco cosa ha raccontato:

“Quando sono entrato ad Amici sinceramente non mi aspettavo tutto questo. Non mi aspettavo un cambiamento personale, artistico e non mi aspettavo di trovare sedici persone del genere o di fare un percorso così lungo”, ha confidato Luca ai microfoni di Witty TV, dopo la sua eliminazione da Amici 20. La sua vita, come per sua stessa ammissione, è cambiata da un giorno all’altro:

“Tutto parte dal fatto che sei mesi fa mi trovavo in uno scantinato a suonare e ora mi trovo ad aver affrontato la finale di Amici. Quindi per me è tutto un sogno”, ha proseguito il cantante. Ma Aka7even aveva mai pensato di poter raggiungere la finale e accarezzare l’idea di trionfare ad Amici 20?

Ecco cosa ha raccontato il giovane artista dopo la sua eliminazione…