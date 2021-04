1 Isola dei Famosi: Paul VS Roberto

Non manca la tensione a L’Isola dei Famosi, anche durante i momenti di condivisione. È ciò che è avvenuto in questi ultimi giorni tra Paul Gascoigne e Roberto Ciufoli, per poi coinvolgere anche il resto del gruppo. Ma andiamo per ordine.

Nel corso della puntata del daytime (giorno 27), alcuni naufraghi, tra cui proprio Roberto Ciufoli, sono impegnati con la preparazione del riso. Mentre qualcuno si è offerto per aiutarlo, ad un certo punto ad intervenire è stato Paul Gascoigne, il quale da lì ha poco ha provocato dei malumori.

L’allenatore di calcio per facilitare Roberto Ciufoli gli ha offerti l’infradito da utilizzare, a detta sua, come una presina da cucina. Una trovata geniale, ma con un piccolo problema. Gilles e Roberto hanno subito fatto notare la presenza di troppa sabbia attaccata all’infradito e Fariba Tehrani ha suggerito che prima di utilizzarla per una cosa del genere, bisognerebbe lavarla per bene.

Mentre Gilles Rocca e gli altri naufraghi hanno comunque cercato di rassicurare Paul Gascoigne, rimasto male per l’accaduto, quest’ultimo ha sbottato contro Roberto Ciufoli: “Vaf****ulo stupido bas***do”, frase rivolta poi anche a tutti gli altri. Parole che hanno lasciato impietrito non solo l’attore comico, ma anche Angela Melillo, che si chiedeva il perché di queste dure parole di Paul.

Anche Fariba Tehrani è rimasta sorpresa da Paul Gascoigne, a quanto pare, ma ha fatto presente che lui ha sempre una battuta per tutti e che nessuno si salva, qualsiasi cosa abbia da dire. Ma non è finita qui, perché quanto successo ha scosso gli animi a L’Isola dei Famosi…