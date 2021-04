1 Il pronostico di Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani è tornato a parlare dopo la sua eliminazione da Amici 20. Il giovane ballerino tornato a casa, segue con grande affetto i suoi compagni rimasti ancora in gioco e sembra avere le idee piuttosto chiare su chi possa arrivare a sollevare il trofeo di questa edizione del talent show.

Il ballerino è stato intervistato in esclusiva da TV Sorrisi e Canzoni. Alla rivista Tommaso Stanzani ha confessato che ad Amici avrebbe forse dovuto credere più in sé stesso. Ma non solo, perché il danzatore ha raccontato non solo il suo percorso nella Scuola, i desideri per il futuro, ma ha anche fatto un pronostico su chi, secondo lui, potrebbe vincere la trasmissione.

Dispiaciuto per l’uscita di Enula, sua grande amica per la quale nutre una profonda ammirazione, ci sono altri ragazzi, a detta di Tommaso Stanzani, meritano di vincere il programma. Ecco le sue dichiarazioni a Sorrisi:

«Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia, lo spero per lei. Nel canto direi Sangiovanni, è bravo e ci sono tante ragazzine che stravedono per lui. Mi sarebbe piaciuto anche Enula, ha una voce che mi incanta».

Tommaso Stanzani dunque ha dato il suo giudizio. Avrà ragione? Lo scopriremo nelle prossime puntate, intanto leggiamo le altre dichiarazioni del ballerino…