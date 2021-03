Non le sta di certo mandando a dire in questi giorni Akash Kumar. A seguito del gate sul colore dei suoi occhi (che è stato finalmente chiarito dal nostro direttore Roberto Alessi), e dopo l’attacco a Tommaso Zorzi e a Drusilla Gucci, adesso il modello è tornato alla carica. Stavolta a finire nel mirino dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 è nientemeno che Andrea Zelletta. Nel corso di una diretta sui social infatti è stato chiesto ad Akash se conoscesse l’ex tronista di Uomini e Donne e a quel punto è partito un lungo attacco nei suoi confronti.

Inaspettatamente infatti Akash Kumar, come riporta Biccy, ha speso forti parole verso Andrea Zelletta, mettendo anche a paragone la sua carriera da modello con quella dell’ex gieffino. Queste le sue dichiarazioni:

“Se conosco Zelletta? No, io non conosco i comodini ragazzi. Dite che Andrea Zelletta è un vero modello e non io? Infatti dopo Ballando con le Stelle io ero da Armani, lui… non lo so ma non era con me. Se parliamo di carriera a 6 anni ero in Benetton. Con Zelletta ho pure litigato. Comunque tornando al discorso modelli, di solito quando fai televisione nella moda non entri più. Io invece ho fatto Ballando e mi hanno richiamato in Armani, sia per le sfilate che per alcune campagne. Quindi questo significa che tanto è dovuto dal tuo atteggiamento. Se sono più bello di Andrea? Sono uno dei 50 uomini più belli del mondo quindi vedete voi“.