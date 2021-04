Akash Kumar attacca Awed difendendo Beatrice

Subito dopo una prova di abilità, vinta da Francesca e Angela, Awed è stato mandato sulla nuova isola Playa Imboscada per confrontarsi con Beatrice, ma qui è stato attaccato da Akash Kumar. Andiamo a scoprire nel dettaglio quello che è accaduto. Non appena arrivato, quindi, lo youtuber ha cominciato di nuovo a discutere con l’altra concorrente. Lei lo ha accusato di averla usata solo per strategia, affermando inoltre di avergli detto fin da subito che era fidanzata.

L’altro, come più volte in precedenza, ha detto esattamente il contrario di quanto affermato dalla modella. Non si è, perciò, giunti a una conclusione e a una risoluzione del problema. A questo punto, quindi, è intervenuto anche Akash Kumar, eliminato in una delle primissime puntate del reality. Come possiamo vedere, in breve, nel video qui sotto e in quello su Mediaset Play, il modello lo ha definito “falso e stratega“.

“Awed tu sei una persona falsissima”

Buonasera Akash Grazie per questo tuo intervento hai dato un senso alla puntata #isola pic.twitter.com/nUIRgIWTgb — Elisabetta (@labetty__) April 19, 2021

Ma non soltanto. Infatti, Akash Kumar, difendendo Beatrice, ha dichiarato che Awed ha fatto la stessa identica cosa con lui quando ancora era in gara. In pratica, lo youtuber gli aveva promesso e assicurato che non lo avrebbe nominato e mandato a rischio eliminazione, stessa cosa detta alla Marchetti, Però, anche in quel caso, ha fatto l’opposto di quanto detto. Lo scontro non è continuato un po’ perché Awed non riusciva bene a capire, ma soprattutto perché Ilary Blasi ha interrotto il confronto.

Vedremo se anche in futuro ci saranno altri scontri. Nel frattempo procediamo con il seguire gli appuntamenti con il reality. Continuate a seguirci per tante altre news.

