Valentina Persia furiosa contro Fariba, intervengono Giulia e Pierpaolo (VIDEO)

1 Giulia Salemi contro Valentina Persia

Nella decima puntata de L’Isola dei famosi 2021 in Palapa c’è stato un durissimo scontro tra Valentina Persia e Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. La comica non sopporta più Fariba, ci ha litigato pesantemente e non le ha neanche stretto la mano nel momento in cui lei e Beatrice hanno lasciato la Palapa per scoprire poi chi sarebbe stata eliminata.

Nel dettaglio Valentina, rispondendo alla domanda di Ilary Blasi, ha detto: “Sono molto adirata e spero fortemente che questa donna possa uscire dal gioco e non incontrarla più nella mia vita. È una persona manipolatrice che se la gira e se la intorta come gli pare”.

Sul sito di MediasetPlay potete rivedere tutto il litigio a questo link: (VIDEO)

A questo punto è intervenuta su Twitter, con un post sul suo account ufficiale, Giulia Salemi che è andata totalmente contro Valentina, ovviamente, per difendere la madre. E ha scritto: “Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”

Tra l’altro Giulia ha poi anche messo un like ad un post Twitter proprio a difesa della madre Fariba.

Inoltre ha risposto anche al commento di un utente che è andato contro Valentina Persia.

Ma anche Pierpaolo Pretelli è intervenuto sull’argomento…