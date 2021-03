1 La foto di Akash Kumar da bambino

Il dibattito sul colore degli occhi di Akash Kumar continua a tenere banco, sebbene siano stati mostrati documenti e immagini che vanno a confermare che in realtà il modello non si è sottoposto ad alcuna operazione. Per incentivare ancor di più la sua tesi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi in queste ore ha pubblicato uno scatto di quando era appena un bambino di 4 anni, per dimostrare che dice la verità:

“Avevo 4 anni e avevo gli occhi chiari” ha scritto Akash condividendo un suo vecchio post di Instagram dove compare lui in tenera età, per tentare in tutti i modi di sanare questa polemica infinita!

Già nelle ultime ore ad intervenire sul fatto è stato anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha confermato la versione del ragazzo. Pratica chiusa? Si spera!

Mentre Akash Kumar ha fatto appunti sulla questione che, seppur chiarita continua a far parlare, dall’altra Tommaso Zorzi non si è risparmiato. Durante la mini rubrica a L’Isola da lui ideata, l’influencer e opinionista, ha lanciato una stoccata al modello. Ecco le parole di Zorzi: “Z come gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia. Per citarti ‘Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Ora io credo che se lui se ne sia uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta’, beh l’Isola non la vinci uscendo dopo una settimana. E non accettando di rimanere su Playa Parasita, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”.

Da qui la risposta piccata di Akash Kumar, che ha rivelato: “Ieri sera messaggiavamo e adesso mi attacchi ancora? Tommaso Zorzi mamma mia, trash”.

Insomma dal colore degli occhi (appurato che sono azzurri al 100%) e i battibecchi a distanza con Tommaso Zorzi, Akash Kumar è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa Isola dei Famosi, sebbene sia rimasto in Honduras appena una settimana!