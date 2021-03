Roberto Alessi svela la verità sugli occhi di Akash Kumar

Nelle ultime ore l’attenzione del Web sta montando con crescente insistenza su una notizia che i media ascrivono a Novella 2000. L’argomento è dei più caldi: la verità sull’irresistibile sguardo del modello Akash Kumar, fresco di eliminazione dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Su diverse testate, anche piuttosto autorevoli, si dice che il nostro giornale avrebbe “sbugiardato” Akash, da giorni impegnato ad arginare le polemiche intorno al presunto intervento di colorazione agli occhi cui nega di essersi sottoposto in passato.

La nostra redazione respinge categoricamente di aver mai affrontato la questione in questi termini, o di aver cercato di far luce sul pettegolezzo ricorrendo a fonti terze. Il nome della nostra testata deve aver quindi erroneamente sostituito quello di un’altra.

La versione del direttore Alessi

Il direttore Roberto Alessi si è occupato del dibattito sugli occhi di Akash Kumar all’interno della sua rubrica Up & Down, che trovate in edicola questa settimana. All’interno si legge soltanto quanto segue:

“Gli occhi azzurri sarebbero falsi? Madre brasiliana, padre indiano, e i suoi occhi azzurri fanno discutere. Giacomo Urtis dice: ‘Akash io me lo ricordavo con gli occhi scuri. Si può cambiare il colore dell’iride. A me non sembrano veri, visti così. È un intervento che in Europa non si può fare, si chiama brightocular e si può fare altrove, tipo in Marocco’. Conosco Akash bene, ma mi sembra impossibile che abbia fatto una scemenza simile. E perché non l’ha mai fatto nessun altro?”.

Questo commento si completa con la testimonianza che sempre il direttore di Novella 2000 ha riferito nel salotto di Live! – Non è la d’Urso la scorsa domenica.

Ospite del parterre di opinionisti della trasmissione, Roberto Alessi ha svelato di aver avuto sotto mano alcune foto di Akash Kumar da piccolo, e che in quegli scatti gli occhi del modello apparivano in tutto e per tutto gli stessi di oggi.

Novella 2000 © riproduzione riservata.