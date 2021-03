1 La replica di Akash Kumar

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi e come in ogni appuntamento di questa edizione, c’è un piccolo spazio dedicato alla rubrica di Tommaso Zorzi, chiamata Punto Z. Qui l’influencer punzecchia i naufraghi e in particolar modo ieri ha avuto qualcosa da dire ad Akash Kumar.

Senza perdere troppo tempo e deciso di andare dritto al punto, l’opinionista, in modo piuttosto schietto ha detto ciò che pensa di Akash Kumar. Ma rileggiamo le sue parole in merito:

“Partirei subito con Z come zebedei”– ha detto Tommaso Zorzi lanciando poi una chiara stoccata a Kumar – “Gli zebedei che ha rotto Akash nella puntata scorsa in Honduras e anche in Italia. Per citarti ‘Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia’. Ora io credo che se lui se ne sia uscito con ‘La mia Isola l’ho già vinta’, beh l’Isola non la vinci uscendo dopo una settimana e non accettando di rimanere su Playa Parasita, anche se devi convivere con Fariba e Ubaldo”.

Sebbene Akash abbia già replicato ieri sera su Instagram sotto al post dell’account ufficiale de L’Isola dei Famosi, rivelando che sebbene Tommaso continui ad attaccarlo, in realtà lo sente in privato, Kumar ha voluto rispondere anche con una storia nel medesimo social. Per ribattere infatti alla frecciatina di Zorzi, Akash Kumar ha realizzato un brevissimo video, dove ha detto quanto segue: “Zebedei di sto….”, frase accompagnata da un fischio e dal dito medio.

Akash risponde alla feecciatina di Tommaso Zorzi #isola pic.twitter.com/xwnVVdPv9x — disagiotv (@disagio_tv) March 26, 2021

I due colpo su colpo non se le stanno di certo mandando a dire. Akash Kumar, rientrato in Italia, ora è costretto a rispettare la quarantena, ma è già attesissimo il suo arrivo negli studi de L’Isola dei Famosi, dove finalmente potrà confrontarsi con Tommaso Zorzi. Riusciranno a chiarire il modello e l’influencer?