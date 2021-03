1 La chat tra Akash Kumar e Zorzi

Si è conclusa da poche ore l’esperienza di Akash Kumar a L’Isola dei Famosi. Dopo l’eliminazione mediante televoto al modello è stata proposta l’opportunità di proseguire il suo percorso nella Parasite Island, in compagnia di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. I due naufraghi hanno tentato di convincere il compagno d’avventura a proseguire, ma quest’ultimo ha preferito interrompere e tornare a casa.

Akash Kumar ha così potuto prendere possesso dei suoi social e dalla sua stanza ha risposto pubblicamente (poi cancellando tutto) ai due opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Proprio contro l’influencer, con cui ha spesso battibeccato per svariati motivi, ha detto: “Zorzi l’ho già sistemato in tutto ciò. (…) Io non dovevo fare dei reality. In questo mondo cercano sempre di buttare giù chi ha una carriera e chi non ce l’ha di fargliela fare, tipo Tommaso Zorzi. Fino a poco tempo fa non si sapeva chi fosse ed è venuto fuori dai social dicendo due minch**te e ha fatto boom”.

Ma non è tutto. Poco dopo sempre Akash Kumar ha postato uno screenshot di una chat WhatsApp avuta con Tommaso Zorzi, dove i due si sono scambiati dei messaggi e dove quest’ultimo pare avergli chiesto di vedersi, invitandolo ad andare a casa sua. A questa domanda Akash pare aver risposto con un audio di pochi secondi, di cui non conosciamo il contenuto. Sta di fatto, però, che Kumar ha comunque voluto dire la sua a riguardo, taggando proprio l’opinionista:

“Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”

Chat WhatsApp Akash Kumar – Tommaso Zorzi

Sebbene Akash Kumar abbia pubblicato questo screen nelle sue storie (cancellando poi il tutto), alcuni fan di Tommaso Zorzi sono già intervenuti in sua difesa, sottolineando come lo scambio di messaggi tra i due non ci sia mai stato e sia solo un modo per provocare l’influencer. Come risponderà Tommaso Zorzi e quale sarà la reazione dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi?