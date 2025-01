In una recente intervista, Al Bano ha dichiarato che non avrebbe avuto piacere a partecipare a Sanremo 2025 come sostituto di Emis Killa

Durante un’intervista è stato chiesto ad Al Bano se fosse interessato a partecipare a Sanremo 2025 come eventuale sostituto di Emis Killa, ritiratosi nelle ultime ore, ma il cantante pugliese ha escluso un suo coinvolgimento secondo questi termini.

Al Bano dice no a Sanremo 2025 come eventuale sostituto di Emis Killa

Al Bano ha recentemente chiarito la sua posizione riguardo a un possibile coinvolgimento nel Festival di Sanremo 2025, in seguito al ritiro di Emis Killa.

In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, l’iconico cantautore di Cellino San Marco ha spiegato che, sebbene avesse progettato un ritorno alla kermesse musicale, non intende subentrare a nessun altro artista.

“Avevo un mio piano con Sanremo quest’anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo.“

Queste le parole di Al Bano, con cui ha sottolineato la volontà di partecipare al Festival di Sanremo solo alle sue condizioni.

Il cantante avrebbe desiderato prendere parte alla competizione per concludere la sua esperienza sanremese in modo simbolico, con una sorta di addio come concorrente. Tuttavia, non essendo stato selezionato, sembra non avere alcun interesse a rientrare dalla porta di servizio in seguito al ritiro di Emis Killa.

Quando gli è stato chiesto cosa farebbe nel caso in cui Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, lo contattasse per prendere il posto del rapper, Al Bano ha risposto con fermezza:

“Ne parleremmo, ma state sicuri che non lo farà. E comunque credo che non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani.“

Dopo numerose partecipazioni al Festival e qualcosa come sessant’anni di carriera, Al Bano sembra deciso a mantenere il controllo sulle proprie scelte artistiche, senza accettare compromessi o soluzioni di ripiego.

Rai nelle ultime ore ha comunque annunciato con un comunicato ufficiale che non ci sarà alcuna sostituzione. I cantanti in gara per Sanremo 2025, dunque, rimangono 29.