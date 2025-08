Pochi mesi fa Al Bano, dopo essere stato escluso dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, aveva dichiarato che non avrebbe più provato a inviare canzoni alla direzione artistica della manifestazione. Adesso però il celebre artista è tornato sui suoi passi e ha riaperto le porte alla kermesse musicale.

Al Bano pronto a tornare a Sanremo

Pochi mesi fa, come di certo in molti ricorderanno, a finire al centro dell’attenzione è stato Al Bano. Il celebre Leone di Cellino San Marco è stato infatti escluso dai Big dell’ultimo Festival di Sanremo e a quel punto ha affermato che non avrebbe più tentato di inviare un brano alla commissione artistica della kermesse musicale. Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate e che Carrisi abbia deciso di riaprire le porte alla manifestazione. Raggiunto da LaPresse infatti il cantante ha parlato della possibilità di inviare un brano a Carlo Conti, che anche il prossimo anno sarà al timone del Festival della canzone italiana. A quel punto l’artista pugliese ha dichiarato senza giri di parole:

“Se presento una canzone al prossimo Festival? Ancora non ci ho pensato. Tuttavia attendo garanzie, se non mi vogliono non me ne frega niente”.

Insomma un ritorno di Al Bano al Festival di Sanremo non è dunque da escludere. Di certo in molti sognano già di rivedere Carrisi sul palco del Teatro Ariston e il pubblico si chiede cosa accadrà nei prossimi mesi. Nel mentre il cantante ha anche detto la sua sulla possibilità che la kermesse lasci per sempre Sanremo. La voce di Felicità a riguardo ha le idee ben chiare e ha dichiarato:

“Fare il Festival lontano da Sanremo è sbagliatissimo. Devono trovare a tutti i costi un accordo. Il Festival è nato a Sanremo e deve resistere a Sanremo. È un elemento storico, è come prendere il Colosseo e trasportarlo a Cellino San Marco”.