“È stata una sberla”, così Alan Palmieri ha commentato la sua esclusione (e quella di Elisabetta Gregoraci) dalla conduzione di Battiti Live. Poi ha svelato cosa pensa di Ilary Blasi…

Nell’ultima edizione, conclusasi nelle scorse settimane, di Battiti Live non abbiamo visto Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci come ormai eravamo abituati da diversi anni a questa parte. Mediaset ha deciso di sostituire il duo con Ilary Blasi e Alvin. Una scelta che ha suscitato come al solito sia felicità da una fetta di pubblico ma anche qualche malumore.

Se a Novella 2000 Elisabetta Gregoraci è stata sibillina nel dire cosa pensa della conduzione di Ilary Blasi a Battiti Live, ora a parlare è stato Alan Palmieri. Su Mowmag, nell’intervista realizzata da Grazia Sambruna, il conduttore ha vestito i panni di direttore artistico e si è detto soddisfatto del lavoro svolto. Ma com’è stato non condurre più il programma accanto alla Gregoraci?

Alan Palmieri ha spiegato di aver condotto Battiti Live dal 2007, ancor prima che arrivasse su Canale 5: “Non posso negare che fossi molto legato a questo ruolo. Pensa che alla fine di ogni registrazione, sono andato sul palco vuoto a provare le posizioni. Facevo finta di annunciare gli artisti, la pubblicità e così via… mentre il pubblico se ne stava tornando a casa… “.

Quando è venuto a conoscenza che non avrebbe più presentato il programma musicale, Palmieri ha ammesso che se lo aspettava e che era nell’aria. Il passaggio da Italia 1 a Canale 5 era un chiaro messaggio di cambiamento: “Posso benissimo comprendere questa esigenza. Certo, per me è stata una sberla. Ma una sberla che mi ha fatto bene, in un certo senso, col tempo”. Ha ammesso quindi di essersi trovato bene nel nuovo ruolo di direttore artistico. Cambiare l’ha comunque arricchito e aiutato a trovare dei nuovi equilibri.

Esclude però un possibile ritorno per due motivi: Alan Palmieri ha fatto sapere che ovviamente non dipende da lui e di non amare le minestre riscaldate, ma se dovesse tornare ci sarebbero da cambiare molte cose (restando però vago su quali)

In generale pensano che abbiano comunque fatto un buon lavoro, così come Ilary Blasi (nonostante qualche gaffe commessa). Alan Palmieri pensa che abbia fatto un buon lavoro anche se non arriva dal mondo della musica, ma da quello dei reality in TV:

“Ne è consapevole e si è avvicinata a questo nuovo incarico con grande umiltà. Il montaggio, poi, taglierà le parti che riterrà opportuno tagliare, se ce ne saranno. Però, ecco, l’ho trovata comunque simpatica, fresca e leggera. Nel complesso, non ho particolari critiche da muoverle”, ha concluso Alan Palmieri sempre molto diplomatico nelle risposte.