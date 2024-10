Questo pomeriggio a Domenica In Alba Parietti ha commentato il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli mentre difendeva Sonia Bruganelli dalle critiche ricevute a Ballando con le stelle.

A Domenica In gli ospiti di Mara Venier hanno commentato le varie esibizioni di ieri sera a Ballando con le stelle. Tra queste anche quella di Sonia Bruganelli, la quale ha ricevuto alcune critiche da parte di Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti l’ha descritta come una donna molto forte, ma sulla pista da ballo si fa piccola fino a sparire.

Queste parole sono state analizzate, tra gli altri, anche da Rossella Erra: “Lei è stata giudicata da quello che è prima di arrivare in trasmissione. Lei in qualche modo si deve difendere“. Alberto Matano ha concordato: “Lei paga il personaggio che ha raccontato di essere fuori. Il penultimo posto non se lo meritava“. Poi è stato il turno di Alba Parietti, la quale ha lasciato intendere quale sia il suo rapporto con la Lucarelli:

“Io posso spendere una sola parola, visto che tutti l’attaccano? Lei si sente la più attaccata e in effetti lo è. La considerazione che ha fatto ‘la persona che io non nomino’ va, come al solito, sul personale. Perché devi dirle che è piccola? Non ha senso, è fuori contesto.

Giudica il ballo. Lei è chiaramente prevenuta. Ballando è una palestra faticosissima, è un allenamento fortissimo ad alti livelli, spacca il fisico. Io il Charleston lo avevo fatto alla nona puntata, è molto difficile”.

Ecco quindi qual è stata la frase di Alba Parietti che ha colpito il pubblico su Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Staremo a vedere se la giornalista deciderà di rispondere tramite le sue Stories Instagram oppure se preferirà lasciare correre. Vi terremo aggiornati in caso di novità.