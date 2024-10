Barbara d’Urso ha riscosso grande successo a Ballando con le stelle e ha ricevuto molti complimenti dalla giuria, dal pubblico e anche dagli opinionisti di Domenica In oggi pomeriggio.

I complimenti a Barbara d’Urso dopo Ballando

Ballerina per una notte a Ballando con le stelle è stata Barbara d’Urso, un evento che ha tenuto incollati milioni di telespettatori e che ha fatto registrare un picco per quanto riguarda gli ascolti. Non sono mancati i divertenti battibecchi tra l’ex conduttrice di Canale 5 e Selvaggia Lucarelli, la quale ha affermato: “Barbara da quanto non ci vediamo? Quante querele fa?”.

In seguito, il programma è proseguito con la performance vera e propria della d’Urso e, vista la sua bravura, tutti le hanno fatto i complimenti. Anche la Lucarelli le ha assegnato un nove per “onestà intellettuale“. Anche a Domenica In Barbara ha ricevuto molti commenti positivi, per esempio da parte di Alba Parietti:

“L’ho trovata straordinaria. Bravissima, a 67 anni è stata bravissima, Pazzesca, toglie alle donne la paura di invecchiare. Uno la vede e pensano che si può fare”.

“Sembrava volare sul palco“, ha esclamato con entusiasmo Rossella Erra. Guillermo Mariotto, che già in puntata aveva parlato benissimo di Barbara d’Urso, ha rivelato cosa le ha detto dietro le quinte prima della diretta: “Chi te l’ha fatto fare“. Una battuta ironica che poi è proseguita con il giudizio in puntata e di nuovo a Domenica In: “Ha ballato benissimo. Con quelle gambe che sono andate di traverso, ce ne vuole“.

Anche Mara Venier ha speso bellissime parole per la collega, ma terminata questa esperienza il pubblico si chiede: “Dove la rivedremo?“. A questa domanda, purtroppo, non abbiamo una risposta al momento. C’è chi pensa a un programma sul NOVE, mentre altri si domandano se questo sia stato il preludio del suo inserimento in Rai. Cosa succederà?