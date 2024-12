Aria tesa nella Casa del Grande Fratello tra alcuni inquilini. Non si è risparmiata, per esempio, Maria Monsé che si è scagliata contro Ilaria Galassi delle Non è la Rai: “Le ho fatto fare punturine e trattamenti gratis”.

Maria Monsè contro Ilaria Galassi

Nella Casa del Grande Fratello durante la settimana natalizia c’è stato spazio per diverse dinamiche. Una tra quelle che si è scatenata riguarda Maria Monsè e sua figlia da una parte e alcuni membri del reality show dall’altra. In particolare la Monsè ha avuto un acceso scontro con le Non è la Rai. Più nello specifico c’è stato un faccia a faccia tra lei e Pamela Petrarolo.

Per quanto abbiano tentato un confronto, non sembra esserci stato un chiarimento effettivo tra le parti, tanto che l’astio pare sia piuttosto evidente. Molto probabilmente questa sera in serata se ne parlerà e vedremo se riusciranno o meno a tendersi la mano. Per il momento però Maria Monsè pare avere il dente piuttosto avvelenato contro le sue compagne di gioco.

LEGGI ANCHE: Helena Prestes pronta ad avere una storia con Zeudi?

In chiacchiera con Chiara Cainelli in zona beauty, in quel momento intenta a passare l’arricciacapelli, Maria Monsè a mezza voce si è lasciata andare a uno sfogo. Senza peli sulla lingua e convinta delle sue ragioni, ha confidato:

“Tu lo sai che addirittura Ilaria (Galassi ndr.) una volta che l’ho incontrata…. no, non solo l’agente. C’è un’altra cosa. Le ho fatto fare trattamenti gratis, le punturine sul viso. Mi ha detto che non si sentiva bene con il suo visto e dove andassi io. Io addirittura ci pensavo”.

E ancora piuttosto diretta, ha aggiunto: “Anche se mi dimentico le cose ho i messaggi che lo testimoniano. Ecco perché mi sono incavolata. Ho chiamato il chirurgo dove andavo io e lui non la conosceva….”, ha spiegato Maria Monsé prima di essere censurata dalla regia del Grande Fratello.

Mi sento male dopo mariavanessa c'è maria monse in quando a bocca larga pic.twitter.com/AtdA5XbVjp — deLune (@Nonsopiukisono) December 29, 2024

A causa del cambio di audio e inquadratura non abbiamo avuto la possibilità di conoscere ulteriori dettagli sul racconto di Maria Monsè. Chissà come reagirà Ilaria Galassi quando scoprirà le sue parole!