NEWS

Nicolò Figini | 5 Giugno 2023

Un nudista nel selfie di Alba Parietti

In questi giorni Alba Parietti si sta godendo qualche giorno di riposo a Formentera. Sul suo profilo Instagram, infatti, possiamo vedere diverse foto e Stories in cui si mostra mentre si sta rilassando in spiaggia sotto il sole. In alcune si mostra sorridente seduta a un tavolo e in altre è seduta sulla sabbia pronta ad abbronzarsi.

Uno di questi scatti, tuttavia, ha molto divertito il web e si sta diffondendo anche su Twitter. Qui sotto, nella seconda immagine, possiamo osservare un selfie della conduttrice. Gli occhi più attenti, però, potrebbero notare un dettaglio particolare. Sullo sfondo, alle sue spalle, c’è un uomo chinato senza il costume da bagno.

Nessuno sapeva se si fosse trattato di un caso e ancora non se ne fosse accorta oppure se Alba Parietti se ne è resa conto e ha voluto immortalare il momento con questo simpatico scatto. Nella sezione dei commenti, infatti, tantissimi fan hanno scritto il loro pensiero con grande ironia. C’è chi ha scritto: “Non ci credo” aggiungendo diverse emoticon che ridono con le lacrime agli occhi.

O anche qualcuno che conferma che quella è una spiaggia piena di nudisti: “Siamo sulla stessa playa! Ahahah Ragazzi qui dove ti giri ti giri è pieno di nudisti che spuntano da ogni dove… Non si può fare nulla“.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.