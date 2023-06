NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Giugno 2023

Amici 22

L’annuncio di Ascanio di Amici 22

Uno degli allievi più amati di Amici 22 è stato senza dubbio Ascanio. Come ben sappiamo il giovane cantante è entrato all’interno della scuola dopo aver vinto una sfida, e fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico con il suo brano Margot. Come sappiamo però la permanenza di Ascanio all’interno del programma non è durata a lungo. Dopo una manciata di giorni dall’inizio del suo percorso infatti l’allievo di Rudy Zerbi ha perso una sfida contro Angelina Mango, e ha così dovuto lasciare la trasmissione. Nel mentre la sua canzone ha scalato le classifiche, raggiungendo numeri da capogiro. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Ascanio infatti ha annunciato che lui e Margot (la ragazza alla quale ha dedicato il suo brano) si sono lasciati. Il cantante di Amici 22 e la sua ormai ex fidanzata, che in realtà si chiama Martina, si sono separati da diverso tempo, tuttavia solo nelle ultime ore l’ex allievo di Zerbi ha rivelato sui social la fine della sua relazione. Già da qualche settimana i fan avevano intuito che la storia fosse giunta al termine, e adesso Ascanio ha deciso di rompere il silenzio, affermando:

“Nell’ultimo periodo in molti mi hanno chiesto come mai non mettessi più contenuti con Martina. La verità è che la nostra relazione si è interrotta da un po’ di tempo e sto sfruttando questo momento per dedicarmi completamente alla musica che mi accompagna in ogni momento della mia vita”.

Giunge dunque al termine la relazione tra Ascanio e Martina “Margot”. Il cantante di Amici 22 tuttavia non ha rivelato i motivi che hanno portato alla rottura, e al momento vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua musica. A lui dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.