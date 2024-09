Alba Parietti ha parlato del suo lato B in chiave ironica portando tanta allegria nello studio di Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Alba Parietti ha parlato del suo passato nel mondo dello spettacolo e con grande ironia ha fatto divertire il pubblico in studio con una confessione sul suo lato B.

La confessione di Alba Parietti

Ieri sera Piero Chiambretti è tornata in onda in TV con la nuova edizione di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi‘. Si tratta di una trasmissione all’interno della quale, con un taglio provocatorio e graffiante, al centro della scena troviamo le protagoniste della televisione.

In studio abbiamo potuto assistere alla partecipazione di Asia Argento, Rosita Celentano e Alba Parietti. Quest’ultima si è lasciata andare anche a delle dichiarazioni piccanti sul proprio lato B, affermando che negli anni lo ha mostrato per un semplice motivo: il solo gusto di poterlo fare. Ecco le sue dichiarazioni:

“Io ho fatto vedere il cu*o spesso nella mia vita. Ma non per battaglie sociali, battaglie politiche, perché ero femminista o per beneficienza. Solo perché mi piaceva fare vedere il mio cu*o. E le dirò di più, finché posso lo faccio vedere ancora”.

Nel video qui sotto sentiamo il pubblico applaudire e acclamarla, mentre il conduttore afferma: “Ed era anche piuttosto piacente“. Piero Chiambretti, con ironia, continua rispondendo alle parole della sua ospite: “Benissimo, non lo mostri adesso però. Possibilmente“.

“Ma perché mi piaceva far vedere il mio culo”. Alba come sempre vera maestra di vita ❤️ #donnesullorlodiunacrisidinervi pic.twitter.com/hMBRSzR2vs — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) September 12, 2024

Tutti i fan di Alba Parietti hanno sorriso a queste sue dichiarazioni e sul web hanno fatto sentire la propria voce. La showgirl è un personaggio molto amato del mondo dello spettacolo e lo sappiamo anche grazie al tanto parlare di lei durante la sua partecipazione, per esempio, a Tale e Quale Show con Valeria Marini. Senza dimenticare che da anni è ospite fissa, tra le prime file, del Festival di Sanremo.

Non vediamo l’ora di scoprire con quali progetti e nuove rivelazioni tornerà in onda sul piccolo schermo prossimamente. Vi terremo aggiornati.