Chi è Simone Montedoro? Età, altezza, vita privata e Instagram

Chi è Simone Montedoro

Nome e Cognome: Simone Montedoro

Data di nascita: 28 luglio 1973

Luogo di Nascita: Roma

Età: 48 anni

Altezza: 1,78 cm

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: Attore

Fidanzata: Lara Carnevale

Figli: Ha 1 figlio

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @simonemontedororeal

Simone Montedoro età e biografia

Dove è nato e quanti anni haSimone Montedoro? Simone è nato a Roma il 28 luglio 1973. Di conseguenza ha 48 anni di età e un’altezza di 1 metro e 78 centimetri.

Sin da piccolo Simone è appassionato di recitazione e per questo motivo ha continuato gli studi in questo senso durante tutti gli anni della scuola. Che cosa fa Simone Montedoro? Simone è un attore. Oltre a questo, però, l’attore ha anche una grande passione per le arti marziali.

Ecco, adesso, qualche dettaglio sulla vita privata.

Vita privata: moglie e figli

Andiamo, ora a vedere la vita privata di Simone Montedoro. Nel corso della carriera ha avuto diversi flirt, tra cui anche una storia con Manuela Arcuri.

Da tempo, però, è fidanzato con l’atleta Lara Carnevale, insieme a cui ha avuto un figlio nel 2014 di nome Matteo. Attualmente Simone e la sua famiglia vive ad Ibiza.

Simone Montedoro in passato ha dovuto combattere contro un tumore. Nel 2004 gli è stato diagnosticato il Linfoma di Hodgkin, un tipo di cancro che colpisce il sistema linfatico.

Fortunatamente l’attore è riuscito a prendere in tempo la malattia ed è stato curato. Grazie al supporto dei medici e della sua famiglia, Simone ha potuto ricominciare con la sua vita quotidiana dopo il grande spavento.

Vediamo ora dove seguire Simone Montedoro sui social.

Dove seguire Simone Montedoro: Instagram

Dove potete seguire Simone Montedoro se siete suoi fan? Esistono alcuni profili social tramite i quali rimanere sempre aggiornati sulle sue attività. Instagram è il mezzo più immediato, visto che conta più di 90mila followers ed è spesso aggiornato.

Qui Simone condivide molto della sua vita privata. Dai video e le foto insieme ai suoi amici, fino a scatti con alcuni colleghi del mondo dello spettacolo.

Non mancano, inoltre, scatti insieme alla sua famiglia.

Carriera

Simone Montedoro ha iniziato la sua carriera come attore di fotoromanzi negli anni ’90. Solo verso la fine della decade Simone è arrivato anche al teatro. Con il passare degli anni si è imposto sempre di più sul piccolo schermo, interpretando dei ruoli in serie come Il Commissario Montalbano, Distretto di Polizia e Medicina Generale.

Nel 2008 è entrato nella serie televisiva di successo Don Matteo, in cui ha interpretato il ruolo di capitano. Da lì è diventato uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, visto che rimarrà nella serie per ben 5 stagioni.

Nel 2017 ha poi preso parte a Ballando con le Stelle, mentre nel 2021 ha partecipato a Il Cantante Mascherato.

Ma vediamo nel dettaglio la carriera di Simone Montedoro.

Fiction con Simone Montedoro

Vediamo, adesso, nello specifico tutte le fiction televisive in cui abbiamo potuto vedere Simone Montedoro fino a oggi:

Pepe Carvalho: La serie (1999)

(1999) Un’isola d’inverno (1999)

(1999) L’avvocato Porta – Le nuove storie (2000)

(2000) Caro domani (2000)

(2000) Distretto di Polizia (2001-2006)

(2001-2006) Il commissario (2002)

(2002) Il commissario Montalbano (2002)

(2002) Un medico in famiglia

Salvo D’Acquisto (2003)

(2003) Provaci ancora prof! (2005)

(2005) Medicina generale (2006)

(2006) Ho sposato uno sbirro (2007)

(2007) Don Matteo (2008-2016; 2020)

(2008-2016; 2020) Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro (2009)

(2009) L’isola (2010)

(2010) Santa Barbara (2012)

(2012) Rossella (2012)

(2012) Sotto copertura (2015)

(2015) Complimenti per la connessione (2016-2017)

(2016-2017) Matrimoni e altre follie (2016)

(2016) Sotto copertura – La cattura di Zagaria (2017)

(2017) Come una madre (2020)

Proseguiamo, perciò, con la filmografia di Simone Montedoro.

Film

Continuiamo, ora, la carrellata con i film nei quali ha recitato Simone Montedoro nel corso della sua carriera:

L’odore della notte (1998)

(1998) Film (2000)

(2000) Niente può fermarci (2013)

(2013) Finché giudice non ci separi (2018)

(2018) Diversamente(2021)

Passiamo, perciò, ai programmi televisivi con Simone Montedoro.

Programmi televisivi

A quali fiction e film per la TV, quindi, ha preso parte Simone Montedoro, presto concorrente a Tale e Quale Show 2021? Ve lo ricordiamo, nel dettaglio, con questa lista:

Ballando con le stelle 12 (Rai 1, 2017)

(Rai 1, 2017) PrimaFestival (Rai 1, 2019)

(Rai 1, 2019) Viva RaiPlay! (Rai 1, 2019)

(Rai 1, 2019) La caserma (Rai 2, 2021) – Voce narrante

(Rai 2, 2021) – Voce narrante Il cantante mascherato (Rai 1, 2021)

Seguono, adesso, le opere teatrali.

Teatro

Ecco, infine, le opere in cui Simone Montedoro ha lavorato in teatro:

No Exit (1998-1999)

(1998-1999) A chi toccherà stasera (1998-1999)

(1998-1999) Sopra (2002)

(2002) Scoppio d’amore e guerra (2004-2006)

(2004-2006) Se tornassi indietro (2014)

(2014) Zio Pino (2015)

(2015) Finché giudice non ci separi (2017-2018)

(2017-2018) L’uomo ideale (2019)

(2019) A Capodanno tutti da me (2019)

Passiamo, quindi, alla fatica televisiva di Simone Montedoro a Tale e Quale Show 2021.

Simone Montedoro a Tale e Quale Show 2021

A partire da venerdì 17 settembre 2021 Simone Montedoro entra a far parte del cast di Tale e Quale Show 2021. Le imitazioni che gli verranno assegnate le sapremo soltanto alla fine di ogni puntata, quindi, è ancora troppo presto per parlarne.

La classifica finale, infine, rivelerà se lui o qualche altro suo collega si andrà a piazzare al primo posto. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Novità dell’edizione anche la classifica social, la quale attribuirà 5, 3 o 1 punto in base alle posizioni raggiunte.

Nel mentre, però, vediamo chi sono i restanti concorrenti.

I concorrenti di Tale e Quale Show 2021

Andiamo, adesso, a scoprire quali altri concorrenti faranno compagnia a Simone Motendoro nel suo percorso a Tale e Quale Show 2021:

Il conduttore di Tale e Quale Show 2021 sarà, come sempre Carlo Conti. In giuria, invece, troveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il percorso di Simone Montedoro a Tale e Quale Show

Il percorso di Simone Montedoro all’interno programma Tale e Quale Show ha, perciò, inizio venerdì 17 settembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare delle settimane per scoprire come andranno le sue esibizioni e quali cantanti celebri dovrà imitare.

1° puntata : (IN AGGIORNAMENTO)

: (IN AGGIORNAMENTO) 2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

