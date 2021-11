Chi è Francesca Alotta? Età, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo su Francesca Alotta, concorrente di Tale e Quale Show 2021. Età, vita privata, matrimonio e Instagram.

Chi è Francesca Alotta

Nome e Cognome: Francesca Alotta

Data di nascita: 1 gennaio 1968

Luogo di Nascita: Palermo

Età: 53 anni

Altezza: 1,67 cm

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @francescaalottaofficial

Francesca Alotta età e biografia

Chi è Francesca Alotta, prossima concorrente di Tale e Quale Show 2021, e quanti anni ha? La sua data di nascita è il 1° gennaio 1968. Di conseguenza sappiamo che ha 53 anni d’età. Ha, inoltre, un’altezza pari a 1 metro e 67 centimetri e un peso di circa 67 kg.

Della sua famiglia non sappiamo molto. La passione per la musica l’ha ereditata dal padre Filippo Alotta, anche lui cantante di professione. Della madre non abbiamo informazioni così come del suo percorso di studi.

Passiamo, quindi, subito alla sua vita privata…

Vita privata

Nel 2020, come riporta anche il sito Donna Pop, Francesca Alotta ha raccontato di aver combattuto con una terribile malattia, ovvero il cancro. A sostenerla, però, ha avuto le sue amiche, le quali non l’hanno mai lasciata sola.

Oggi sta meglio e nella trasmissione di Caterina Balivo, Vieni da me, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, come per esempio il matrimonio con il suo ex marito e il figlio che purtroppo ha perso:

Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’ istinto materno.

Continuiamo vedendo come poter sostenere Francesca Alotta sui social…

Dove seguire Francesca Alotta: Instagram e social

Dove possiamo seguire Francesca Alotta, presto concorrente a Tale e Quale Show 2021? Se siete suoi fan potrete sostenerla sui principali profili social. Stiamo parlando di Facebook, la cui pagina conta oltre 10mila seguaci, Twitter che ne conta più o meno lo stesso numero e Instagram dove la troviamo con più di 20mila follower.

Qui vediamo, principalmente, foto che ricordano esperienze passate oppure immagini che la ritraggono con amici proveniente dal campo musicale e non. Notiamo, inoltre, anche scatti con uno dei suoi cani, Ciccio, e selfie in vacanza.

Passiamo, ora, alla sua carriera…

Carriera

La carriera di Francesca Alotta ha inizio quando si mette a lavorare come corista in alcuni dischi di cantanti italiani. Tra questi, per esempio, possiamo citare Volano le pagine di Mietta. Inoltre entra a far parte del gruppo Le Compilations per Domenica In tra il 1988 e il 1990. Un anno più tardi, inoltre, vince il Cantagiro con il brano “Chiamata urgente“.

Tra il 1995 e il 1997 torna a Domenica In come ospite musicale e nel 1997 esce l’album Buonanotte alla luna, il quale vede collaborazioni con Loredana Bertè e Demo Morselli tra gli altri. Partecipa, inoltre, anche al musical intitolato Cenerentola di Tony Cucchiara nel 1999.

Nel 2004, invece, Francesca Alotta è tra i concorrenti di Music Farm condotto da Amadeus, ma viene eliminata. Tra il 2010 e il 2011 il pubblico la trova al Festival della nuova canzone siciliana con le canzoni Lassimi Peddiri e Amuri Miu. Dal 2014 al 2015 è nel cast di MilleVoci e nel 2018 pubblica il singolo Anima sola.

Sempre nello stesso periodo, inoltre, è nella prima edizione di Ora o mai più, nuovo talent show della Rai. Oggi, invece, la troviamo come concorrente di Tale e Quale Show 2021. Nello stesso anni è anche ospite di una puntata di Name That Tune – Indovina la canzone con Tricarico e Marco Carta.

Music Farm

Francesca Alotta partecipa alla prima edizione di Music Farm nel 2004. Alla conduzione troviamo Amadeus, che in seguito verrà sostituito da Simona Ventura.

Insieme alla cantante, inoltre, abbiamo visto anche: Riccardo Fogli (primo posto), Ivan Cattaneo (secondo posto), Ricchi e Poveri (terzo posto), Marco Armani, Annalisa Minetti, Fiordaliso, Loredana Bertè, Scialpi, Gianni Fiorellino e Silvia Salemi.

Ora o mai più

Nel 2018, invece, Francesca Alotta è nel cast di Ora o mai più andando a sostituire, dalla seconda puntata, la collega Donatella Miliani che ha dovuto abbandonare lo show per motivi famigliari.

Diventa, quindi, allieva di Fausto Leali arrivando a classificarsi al sesto posto. L’edizione viene vinta da Lisa, il secondo posto se lo aggiudicano i Jalisse e il terzo Massimo Di Cataldo.

Festival di Sanremo

La vera popolarità arriva, per Francesca Alotta, grazie al Festival di Sanremo. Vince, infatti, l’edizione numero 42 nella sezione “Novità” con il brano Non amarmi insieme a Aleandro Baldi. Esce, quindi, il primo album che porta il suo nome e dal quale viene estratto il singolo “Fragilità“.

Nel 1993, poi, ci riprova tornando al Festival di Sanremo con “Un anno di noi” e pubblica il secondo album “Io e te“. Vediamo, adesso, i vari dischi rilasciati dalla cantante…

Canzoni

Entriamo più nel dettaglio, ora, e vediamo quali album, contenenti le canzoni di maggior successo, ha inciso Francesca Alotta nel corso della sua carriera:

Francesca Alotta (1992)

(1992) Io e te (1993)

(1993) Buonanotte alla luna (1997)

(1997) Anima mediterranea (2018)

Per quanto riguarda i singoli, invece, menzioniamo:

Chiamata urgente (1991)

(1991) Non amarmi (con Aleandro Baldi ) (1992)

(con ) (1992) Un anno di noi (1993)

(1993) Non amarmi (2005)

(2005) Anima sola (con Mauro Pina) (2018)

Francesca Alotta a Tale e Quale Show 2021

A partire da venerdì 17 settembre 2021 Francesca Alotta entra a far parte del cast di Tale e Quale Show 2021. Le imitazioni che gli verranno assegnate le sapremo soltanto alla fine di ogni puntata, quindi, è ancora troppo presto per parlarne. Sappiamo, però, che nel primo appuntamento si calerà nei panni di Emma Marrone.

La classifica finale, infine, rivelerà se lei o qualche altro suo collega si andrà a piazzare al primo posto. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Novità dell’edizione anche la classifica social, la quale attribuirà 5, 3 o 1 punto in base alle posizioni raggiunte.

Nel mentre, però, vediamo chi sono i restanti concorrenti…

I concorrenti di Tale e Quale Show 2021

Andiamo, adesso, a scoprire quali altri concorrenti faranno compagnia a Francesca Alotta nel suo percorso a Tale e Quale Show 2021:

Il conduttore di Tale e Quale Show 2021 sarà, come sempre Carlo Conti. In giuria, invece, troveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il Torneo di Tale e Quale

Concluso Tale e Quale Show 2021, per i concorrenti è tempo di Torneo. Ecco chi sono tutti i protagonisti:

Il percorso di Francesca Alotta a Tale e Quale Show

Il percorso di Francesca Alotta all’interno programma Tale e Quale Show ha inizio venerdì 17 settembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare delle settimane per scoprire come andranno le sue esibizioni e quali cantanti celebri dovrà imitare.

1° puntata : Nella prima puntata la vedremo calarsi nei panni di Emma Marrone .

: Nella la vedremo calarsi nei panni di . 2° puntata : Dopo Emma , per Francesca Alotta c’è Liza Minnelli .

: Dopo , per c’è . 3° puntata : Per il terzo appuntamento Francesca è Gianna Nannini !

: Per il terzo appuntamento è ! 4° puntata : Adele è la nuova sfida per la Alotta .

: è la nuova sfida per la . 5° puntata : Francesca Alotta ha vestito i panni di Anastacia .

: ha vestito i panni di . 6° puntata : Per la sesta puntata ha ricordato la grande Mia Martini .

: Per la sesta puntata ha ricordato la grande . 7° puntata : Mariah Carey è l’imitazione di Francesca per questa settimana.

: è l’imitazione di per questa settimana. 8° puntata: In finale Francesca imiterà Loredana Bertè!

