1 Parla l’ex di Albe: la sua verità

Ieri nel pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Amici 21, dove abbiamo visto il bacio (di cui tanto si è parlato) tra Albe e Serena. Gesto che aveva provocato una prima reazione da parte dell’ex del cantante, la quale è parsa piuttosto contrariata. Dopo quanto accaduto durante l’appuntamento domenicale, quest’ultima è tornata ad intervenire.

Sui social Giulia (questo il suo nome), ormai ex di Albe, ha voluto raccontare quella che è la sua verità, sebbene sia lontana da quello che è il mondo dello spettacolo. Ci ha tenuto, comunque, a riportare la sua versione dei fatti:

“Non sono abituata a questo genere di ‘storie’, ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo a una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me”.

Ha esordito così l’ex fidanzata del cantante, che ha poi rivelato quella che è la sua versione dei fatti. Ecco cosa ha raccontato:

“Sono stata lasciata 4 giorni prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con S (Serena ndr). Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica. E che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo fosse questo!”.

Ha spiegato ancora l’ex di Albe, che ha poi chiuso: “Concludo dicendo che non so se i loro primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura, perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui. Ma sono convinta del fatto che anche se a volte fa fatica ad uscire, alla fine la verità esca sempre”.

Storia Instagram dell’ex di Albe

Al momento, quindi, questa la posizione dell’ex fidanzata di Albe. Parole di delusione le sue. Vedremo se verrà o meno a galla questa storia anche ad Amici 21. Intanto di recente il manager del cantante era intervenuto per fare chiarezza…