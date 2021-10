I bacio di Albe e Serena ad Amici 21

La puntata di Amici 21 del 24 ottobre 2021 si è aperta con l’esibizione di Albe. Ha ripreso la sua maglia senza problemi. Poco dopo, però, Maria De Filippi ha voluto fare un gioco con Raimondo Todaro. La conduttrice, infatti, ha messo al centro dello studio il professore e gli ha fatto vedere un video. Nel filmato, infatti, si vedevano i ragazzi che parlavano di un bacio scattato tra due concorrenti. Alla fine gli è stato chiesto di indovinare di chi stessero parlando.

In un primo momento, quindi, il ballerino professionista ha ipotizzato Luigi e Carola. Poi però ha cambiato idea dicendo Serena e Albe, in quanto lui stava facendo un po’ il vago in quel momento, come fosse imbarazzato. Anche Lorella Cuccarini, quindi, è stata messa in mezzo e Maria le ha chiesto un’opinione. In questo caso la scelta l’ha fatta ricadere su Serena e LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Alla fine ad avere ragione è stato proprio Todaro.

Nel video mandato in onda ad Amici 21, infatti, abbiamo visto Serena e Albe abbracciati fuori dalla casetta una di queste sere. Stavano molto vicini e parlavano tra loro, dicendosi quanto stessero bene in quel momento. Fino a quando non è scattato il bacio (QUI per vedere il momento). In seguito, un’altra sequenza di immagini ci hanno mostrato un altro momento d’affetto sul divano all’interno della casetta.

Tornati in studio, quindi, abbiamo visto Raimondo Todaro esultare per aver avuto ragione. Nel frattempo anche le reazioni imbarazzate dei due diretti interessati. Albe, infatti, continuava a ridere mentre Serena si stava nascondendo con la testa sul banco per quasi tutto il tempo, visibilmente imbarazzata. Vedremo come continuerà il loro percorso artistico e privato. Continuate a seguirci per tante altre news.

