Albe lascia un regalo nel camerino di Anna Pettinelli: lo splendido gesto (FOTO)

1 Albe fa un regalo ad Anna Pettinelli

Ieri sera si è conclusa la 21^ edizione di Amici che è stata vinta dal cantante Luigi. Il premio categoria per il ballo se lo è aggiudicato Michele. Quindi grande vittoria per la squadra Zerbi/Celentano. Ma tutti gli altri allievi (Albe, Alex, Sissi e Serena) hanno dimostrato il loro talento ed è stata una bella serata per tutti.

Sicuramente quest’anno, tra tutti i ragazzi presenti nel talent, Albe è tra coloro che si è distinto per la bontà d’animo e il suo carattere sempre molto positivo. Non sorprende, quindi, il gesto che il cantautore ha fatto nei confronti della sua insegnante Anna Pettinelli. Un piccolo regalo per ringraziarla per tutti questi mesi insieme in cui la prof ha sempre creduto in lui e lo ha più volte spinto a non arrendersi.

È stata proprio la Pettinelli a mostrare il regalo attraverso un post sul suo profilo Instagram. Si tratta di una pianta di orchidee accompagnata da un bigliettino in cui c’era scritto: “Se sono qui il merito è tutto della mia straordinaria maestra. Per sempre, Albe”. E questo dono è stata fatto trovare ad Anna nel suo camerino prima dell’inizio della finale di Amici 21.

Un gesto davvero molto bello, apprezzato dalla diretta interessata che nella descrizione al post Instagram ha scritto: “Grazie a te Albe per le emozioni, le chiacchierate, le risate. Grazie alla tua tenacia sei arrivato in finale e comunque andrà stasera per molti di noi hai già vinto. Ma hai vinto soprattutto per te stesso. Ti voglio bene e i tuoi fiori li porterò nel cuore per sempre. GO ALBE GO la finale di Amici è solo il primo passo verso il futuro”.

Anche il pubblico, fan o meno del cantante, ha apprezzato questo gesto dell’allievo nei confronti della sua insegnante. Infatti, al di là che possa piacere o meno la sua musica, tanti del pubblico amano Albe come persona, trovandolo un ragazzo molto a modo e gentile.

E vediamo cosa ha detto il cantante dopo la Finale di Amici 21…