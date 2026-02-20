N.I.D.A. ONLUS – All’assemblea annuale della Nazionale Italiana dell’Amicizia, il Presidente della Regione Piemonte rende omaggio ai volontari Supereroi e Principesse e fa il punto sulla Cittadella dell’Amicizia alla Falchera

Torino, 20 febbraio 2026. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 15 febbraio 2026 a Torino, durante l’assemblea annuale della N.I.D.A. Onlus, Nazionale Italiana dell’Amicizia. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha partecipato personalmente all’incontro per rendere omaggio ai volontari che vestono i panni dei Supereroi e delle Principesse, definendo l’associazione “un’eccellenza del cuore per il Piemonte”.

Un momento istituzionale di unità sul territorio

Il clima dell’evento è stato quello di una unità istituzionale ampia e dichiarata. Cirio ha pronunciato il suo intervento circondato dai rappresentanti del territorio, in un contesto che ha voluto testimoniare, come è stato sottolineato, il sostegno di “tutta la filiera delle istituzioni” a questo progetto. Accanto al Governatore era presente Silvio Magliano, consigliere regionale legato alle attività della N.I.D.A. e del terzo settore torinese, insieme all’Assessore regionale con deleghe al sociale e alla sanità e al Presidente della Circoscrizione locale.

“Regalo un sorriso” come messaggio, non come etichetta

Nel consegnare il riconoscimento, Cirio ha usato l’espressione “regalo un sorriso”, legandola al senso più profondo dell’iniziativa: un grazie ufficiale a chi, ogni giorno, sceglie di esserci. Il passaggio centrale del suo discorso è stato un ringraziamento rivolto ai volontari perché “ogni giorno ci ricordano il potere grande di un sorriso” e, insieme, la forza dei bambini che lottano contro la malattia.

Supereroi e Principesse: la presenza che cambia la giornata

Il riconoscimento è stato pensato per valorizzare l’impegno di chi indossa un costume per trasformarlo in vicinanza, ascolto, leggerezza. I volontari di N.I.D.A. portano nei reparti la parte più semplice e più necessaria del volontariato: un tempo condiviso, una parola, una carezza morale che alleggerisce, anche solo per pochi minuti, la fatica di un percorso ospedaliero. In questo senso, l’immagine dei Supereroi e delle Principesse diventa un linguaggio immediato, capace di parlare ai bambini e alle famiglie senza bisogno di spiegazioni.

La Cittadella dell’Amicizia alla Falchera: il progetto condiviso con la Regione

L’incontro del 15 febbraio è servito anche a fare il punto sulla Cittadella dell’Amicizia alla Falchera, definita come un grande polo di accoglienza e sport per bambini disabili, che la Regione Piemonte e l’associazione stanno portando avanti insieme. Un progetto che, nel racconto istituzionale della giornata, rappresenta un obiettivo concreto e di lungo periodo, costruito sul dialogo tra pubblico e volontariato.

L’assemblea annuale della N.I.D.A. Onlus si è trasformata così in un momento in cui la dimensione ufficiale e quella umana hanno camminato nella stessa direzione. Da una parte la presenza del Presidente della Regione e dei rappresentanti del territorio, dall’altra il lavoro quotidiano dei volontari. In mezzo, una frase che riassume il senso di tutto: il sorriso non è solo un gesto, è una forza civile che, quando arriva vicino ai bambini e alle famiglie, diventa comunità.