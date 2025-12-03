Un patrimonio che continua a crescere nonostante la detenzione

Il caso di Alberto Genovese continua a far discutere. Nonostante il carcere, infatti, il suo patrimonio non si è fermato. Anzi, è cresciuto ancora. L’ultimo capitolo della sua storia aggiunge un nuovo elemento di polemica. L’imprenditore ha incassato quasi 90 milioni di euro grazie alla vendita definitiva delle sue quote in Prima Assicurazioni.

L’incasso milionario dal carcere

Secondo le ricostruzioni del Sole 24 ore, Genovese ha ricevuto l’ultima tranche della vendita della sua partecipazione in Prima. L’operazione sfiora i 90 milioni di euro. Inoltre, rappresenta il completamento degli accordi presi nel 2022, quando aveva ceduto tutto il suo pacchetto azionario. In effetti, Genovese aveva lasciato ogni ruolo operativo già nel 2020.

Questo incasso arriva mentre si trova ancora in carcere per abusi e violenze legate ai festini di “Terrazza Sentimento”.

L’ascesa e il crollo: chi è Alberto Genovese

Per molti anni Genovese è stato considerato un punto di riferimento della tech economy italiana. Dopo la vendita di Facile.it nel 2014 per circa 100 milioni di euro, il suo nome era diventato sinonimo di innovazione. Inoltre, nel 2018, la sua seconda creatura – Prima Assicurazioni – aveva ottenuto il più grande round di venture capital mai visto in Italia. Goldman Sachs e Blackstone investirono 100 milioni di euro.

La sua carriera sembrava destinata a un successo continuo. Tuttavia, le vicende giudiziarie hanno cambiato tutto e hanno segnato un crollo improvviso della sua immagine pubblica.

La vendita ad AXA e la conclusione del percorso

Il processo di uscita di Genovese da Prima è iniziato subito dopo il suo arresto. Successivamente è proseguito senza interruzioni. Infine, si è chiuso lo scorso agosto con l’ingresso di AXA. Il colosso assicurativo ha acquisito il 51% della società per oltre 538 milioni di euro.

L’incasso di 89,7 milioni ottenuto ora da Genovese rappresenta la conclusione di tutta l’operazione. Inoltre, conferma che, nonostante la condanna, il suo patrimonio non ha subito danni reali.