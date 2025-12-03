Un gesto che dovrebbe essere semplice civiltà, ma in realtà ha fatto parecchia notizia. Una signora a Rimini ha ritrovato 3.250 Euro all’interno di una busta mentre faceva la spesa in un supermercato. La stessa ha contattato i Carabinieri per mettersi in contatto con il legittimo proprietario e restituire così la somma.

Signora restituisce il denaro al proprietario

Come si legge su Il Resto del Carlino, a Riccione una signora ha trovato una busta contenente ben 3.250 euro in un supermercato. Un gesto di grande onestà ha permesso al legittimo proprietario di riottenere l’intera somma. La vicenda si è risolta in modo rapido grazie all’intervento dei Carabinieri, che hanno collaborato con la signora per restituire i soldi al pensionato che li aveva persi.

La protagonista di questa vicenda è una donna di 60 anni che, trovando la busta nel supermercato, ha immediatamente contattato i Carabinieri per cercare di rintracciare il legittimo proprietario. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti partendo dall’intestazione della busta, che riportava il nome di un istituto bancario. Grazie a questo dettaglio, sono riusciti a risalire al proprietario, un pensionato riccionese di 89 anni, che vive in Lombardia.

L’anziano pensionato, che non si era accorto di aver perso il denaro mentre faceva la spesa, è stato invitato alla caserma dove ha ricevuto la somma in contante. L’uomo ha espresso tutta la sua gratitudine sia alla signora che ha trovato la busta, sia alle forze dell’ordine che hanno reso possibile il lieto fine.

Questa storia sicuramente è di grande insegnamento e dimostra quanto sia importante essere collaborativi e aiutare il prossimo in difficoltà. Sicuramente ci fa capire anche come, in un mondo in cui spesso l’egoismo lo fa da padrone, c’è ancora speranza.

